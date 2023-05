ROY, Sylvain

Je suis parti si vite que je n'ai pas eu

le temps de vous dire à quel point

je vous aimais.

Ne faites pas l'erreur de remettre

à plus tard ce que vous regretterez

de ne pas avoir dit.



Le 24 avril 2023, à l'âge de 61 ans, est décédé subitement M. Sylvain Roy. Il était le fils unique de feu M. Philippe Roy et de Mme Lucienne Plante ainsi que le conjoint de feu Christine Pagé. Il demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera:

À la Salle Municipale

235 rue Saint-Jacques

Sainte-Marguerite, G0S 2X0

(Funérarium Edgar Mercier & fils)

le samedi 20 mai 2023 de 9h à 10h45.



Une célébration de la parole aura lieu le samedi 20 mai 2023 à 11h, en ce même lieu.



Il laisse dans le deuil outre sa mère Lucienne, ses enfants : Patrick, Jessica (Julien Guy), Jonathan (Karine Ouellet) et Jason (Mélanie Alexandre); ses petits-enfants: Phoenix et Maicha, Laetitia, Derek et Adèle ainsi que Jasmine et Philippe. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, et ami(e)s ainsi que ses petits écoliers.



La famille vous suggère de faire des dons à : la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marguerite) https://smdj.ca/don-messe-cva ou la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC https://urlz.fr/kZ66



Pour renseignements :

Edgar Mercier & Fils

418-387-2000

www.edgarmercier.com

Membre CTQ