BEAULIEU, Donald



Au C H U - C H U L, le 4 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Donald Beaulieu, époux de feu Madeleine Turbide, fils de feu madame Jeanne Caron et de feu monsieur Gérard Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h 30 à 13 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles le samedi 3 juin 2023. Il laisse dans le deuil sa conjointe Louisette Bisson ; ses enfants : Christian Beaulieu (Sophie Martineau) et Pascal Beaulieu ; ses petits-enfants : Félix Beaulieu, Maggy Beaulieu et Rachel Beaulieu ; ses frères et sœurs : Murielle Boilard (Jean-Guy Boilard), Nicole Beaulieu, Colette Beaulieu Filion (feu Gilles Filion), Johanne Beaulieu (Georges Bégin) et feu Laurin Beaulieu (Claire Tanguay) ; les membres de sa belle-famille : Gaëtan Vignault (Kathleen Dumont), Yan Vignault (Claudia Leblond), Maxime Vignault (Caroline Larose), Christian Côté et Camille Côté ; les petits-enfants de sa belle-famille : Yoan, Kayla, Alison ainsi que ses amis. La famille tient à remercier l'équipe du département de gériatrie du CHUL pour les bons soins prodigués et les attentions particulières.