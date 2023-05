THIBODEAU, Suzanne

À Portneuf, le 29 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Suzanne Thibodeau, épouse de feu monsieur Gilles Fournier et fille de feu madame Yvonne Jobin et de feu monsieur Émile Thibodeau. Elle demeurait à Portneuf.



Elle laisse dans le deuil son fils, Marc Fournier (Nathalie Brière) ; ses petits-enfants : Mariane Fournier (Pierre Daigle), Sarah Fournier (Samuel Dusablon); ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Evelyne (feu Gérard Cantin), Marielle (feu Réal Hamel), Normande (Fernand Gauthier), Huguette (Claude Bouchard), Gilles (Charline Leblond), Roger (Monique Langlois), feu Gisèle (feu Léo Leclerc), feu Solange (feu Marcel Plamondon), feu Émilien (Héléna Gilbert), feu Florence (Gaston Marcotte (Clémence Frenette)), feu Geneviève (Fernand Jobin (Clémence Piché)), feu Jean-Guy (feu Gracia Matte), feu Robert (Micheline Matte), feu Yvan; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fournier: Claude (France Papillon), feu Albert, feu Guy, feu Huguette (feu Paul-Émile Dion), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.



La famille tient à remercier le personnel du soutien à domicile et l'équipe de soins palliatifs du CLSC de St-Marc des carrières, à St-Marc et l'équipe du HALO pour les services et soins prodigués.



Elle a été confiée à :

La Seigneurie Coopérative Funéraire

2450, St-Clément

Québec arr. Beauport

Québec G1E 1E8



Les funérailles seront célébrées le samedi 27 mai 2023 à 11h en l'église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire au 481 rue Notre-Dame à Portneuf G0A 2Y0, où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 10 h 00.



Ses cendres seront ensuite déposées au cimetière Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire après la cérémonie.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. 1-877-336-4443



