FRENETTE, Jacques

Au CHSLD Donnacona, le 11 mai 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jacques Frenette, époux de feu dame Denise Côté et conjoint de dame Nicole Gariépy. Il était le fils de feu Lucie Genest et de feu Louis-Philippe Frenette et il demeurait à Neuville.



La famille vous accueillera au

Complexe de la Cité

1600, av. Le Gendre

Québec (Qc) G2G 2W5

le lundi 22 mai de 9 h à 11 h.



Une liturgie de la Parole suivra à 11 heures en la chapelle du Complexe de la Cité, 1600, av. Le Gendre, Québec.



Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nicole Gariépy; ses enfants : Sébastien (Isabelle Caron), Jean-Olivier (Elise Ouellet), Michèle (Martin Poirier) et le fils de sa conjointe Donald Marcotte; ses petits-enfants : Eloi, Noémie, Juliette, Léo et Jules, une pensée pour Gabriel et Benjamin ainsi que des gens près de lui : Manon Rodier, Gaétan Brière et Hervé Brière; ses beaux-frères et beaux-frères : Raymonde Côté, Isabelle Côté, Henri-Paul Côté, feu Bernard Côté, Myriam Mottard et Lise Gariépy; ses neveux et nièces : Amélie, Maude, Ariane, Andréanne, Jonathan et Jean-François; ainsi que le neveu et la nièce de sa conjointe : Carl et Julie, d'autres parents et ami(e)s.



La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Donnacona pour les bons soins prodigués.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à

Parkinson Québec,

560 rue Ontario Est, Montréal Qc,

H2L 0B6,

514-861-4422,

www.parkinsonquebec.ca



