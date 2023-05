DOMPIERRE, Gilles

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé entouré d'amour, dans la dignité et la sérénité notre père adoré Gilles Dompierre, fils de feu dame Salomée Noël et de feu monsieur Wilfrid Dompierre. Il demeurait à Québec.



Le service religieux sera célébré le jeudi 25 mai 2023 à 14 heures en l'église La Nativité de Notre-Dame, 25, avenue du Couvent, Québec.

La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13 heures pour offrir vos condoléances.



Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie, sa tendre épouse Pierrette Cantin; ses enfants adorés : Nancy (Steven Calille), Michel et Nathalie (Jérôme Mallemouche); ses petits-enfants : Alex, Gabriel (Cynthia), Simon (Noémie), Olivier et Lily-Rose; son arrière-petite-fille Mélyna; ses frères et sœurs : Marcelle (feu Jean-Claude Beaupré), Jacqueline (feu André Poulin), feu Luc (Denise Frédérick), Gaston (Louise Auclair), feu Micheline (Jocelyn Duchesneau) et feu Michel Labrecque (Martine Paré) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Paul Cantin, Jean-Pierre Cantin, Carol Cantin (Marie-France Ebacher), Robert Cantin, Hélène Cantin (Robert Doyon), Doris Mercier et Dorothée Denis, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, de nombreux ami(e)s et les anciens du Patro Laval et de la Clique Alouette. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : la petite Marcelle, Paulo (Jeannine), Maurice, Fernand, Margot (Robert Beaupré), Robert (Claudette Caouette) et Jacques qui l'ont précédé.



La famille désire remercier les infirmiers et infirmières du 11e étage de l'Hôtel-Dieu et des soins palliatifs au 4e étage pour leurs bons soins et leur dévouement.

Un remerciement particulier du fond de notre cœur aux 2 infirmières Isabelle et Marie-Ève (11e étage) ainsi que la Dre Annie Carrier pour leur compassion et leur soutien, vous êtes des anges.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca



