DELAGE, Claude



À Québec, le 28 mars 2023, est décédé monsieur Claude Delage, professeur titulaire au département de pathologie, faculté de médecine de l'Université Laval et au service de pathologie de l'Hôtel-Dieu de Québec. Il était le fils de feu Joseph Delage et de feu dame Georgette Morisset.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Marineau, sa fille Sophie, son fils Philippe (Hea Won Yeo), ses petits-enfants : Éloïse et Antoine Delage, son frère Jean (Micheline Lacasse), sa sœur Monique (Raymond Bélanger), son beau-frère Jean Lyonnais (Suzie Marineau), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses amis, ainsi que son ami d'enfance Cameron Young (Ann Wilson). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h 30 à 14 h 15.Un remerciement spécial au Dr Annie Quirion pour son empathie et ses bons soins et aux membres du personnel du CHSLD Domaine Saint-Dominique. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, téléphone : 418 527-0075, www.prqca.ca.