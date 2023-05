KILGANON, Jake

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 avril 2023, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jake Kilganon, époux de madame Lise Fortin, fils feu Alfred Kilganon et feu Fabiola Bédard. Il demeurait à Sainte-Claire, autrefois de Québec.



La famille accueillera parents et ami(e)s au

Complexe Funéraire

Roy & Rouleau inc.

136, rue Principale

Sainte-Claire

le samedi 20 mai 2023 de 12h30 à 14h, suivi de la mise en Columbarium du Complexe funéraire Roy & Rouleau inc. Sainte-Claire.



Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Ann, Dave et Steven (Karina Lachance); ses petits-enfants : Maxime (Marie-Eve Carrier), Etienne, Rosalie-Kim (Patrice Audet) et Félix Kilganon-Fortier, Elena-Jane, Alexei et Sarah-Mae Kilganon, Tommy et Jenny Rose Kilganon ainsi que ses arrière-petits-enfants : Arthur, Géraldine et Alfred Fortier, Béatrice Kilganon, Florence et Albert Audet. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Palma (Jean-Yves Plante), Emily (Marcel Fiset) et son frère Jimmy (Louise Dugal). De la famille Fortin, il était le beau-frère de : feu Guy (Ginette Renaud), Edith (feu Michael Coombes), Claire (Guy Lessard), Gynet (Gilles Hamel) et Yves ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.



Merci spécial au Dre Cathy Sanfaçon pour es bons soins prodigués et son humanité hors du commun.



Monsieur Kilganon a été confié pour crémation à la maison funéraire

Roy & Rouleau inc.

136, rue Principale

Sainte-Claire

Pour renseignement : 418 883-3715

Sans frais : 1 888 789-2143



Pour transmettre vos messages de condoléances à la famille, prière d'utiliser notre adresse courriel maison@royrouleau.ca

ou notre site internet à l'adresse suivante : www.royrouleau.ca.



Maison funéraire membre de la CTQ