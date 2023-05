RENAUD, Ghislain



Le 6 mai 2023, à l'Hôpital Jeffery Hale, est décédé Ghislain Renaud à l'âge de 78 ans. Il a, sans succès, déployé face à la maladie la vaillance et la persévérance qui le caractérisent si bien.Il laisse dans la peine sa conjointe Francine Ouellette, sa fille Anne-Marie et son gendre Éric Blumhart. Il fut précédé par son père Henri-Joseph Renaud, sa mère Marie-Anne Turgeon, son frère Henri-Louis et sa soeur Gisèle. Il laisse également son frère Jean-Claude (Marielle Flamand), sa belle-soeur Michèle Plourde (feu Fernand), ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Ouellette ainsi que plusieurs neveux et nièces.Francine, Anne-Marie et Éric tiennent à remercier sincèrement la Dre Marie-Christine Lacroix de même que toute l'équipe des Soins Palliatifs du Jeffery Hale pour leur bienveillance et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec. Site web : www.amisdujhsb.ca