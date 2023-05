LAVOIE, Garnier

À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 28 avril 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Garnier Lavoie, époux de dame Doris Hunter. Il était le fils de feu monsieur Charles Lavoie et de feu dame Cécile Coulombe. Il demeurait à Montmagny.



La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire

Laurent Normand

115, rue St-Louis,

Montmagny (Québec), G5V 1N2

le dimanche 21 mai 2023, à compter de 13h.



Une célébration hommage aura lieu à 15h à salle commémorative du Complexe Laurent Normand. Les cendres seront déposées au Columbarium Laurent Normand.



Il laisse dans le deuil outre son épouse Doris, sa fille Mélanie (Bruno Langlois); ses petits-enfants; Olivier Dussault (Maïka Deschamps), Juliette Dussault (Antoine Leclerc), Jyliane Côté, ses frères et sœurs; feu Guy (Marie-Marthe), feu Madone (feu Arthur), René (feu Simone), Charlotte (feu Léopold), Huguette (feu André), feu Yves (Fernande), Lorraine (feu Marcel), Yolande, Gaétan (Suzanne), feu Jogues (Evlyn), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hunter; Huguette, Nicole (André), Carole, feu Germain, feu Gervais, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Remerciements au département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny, au Dre Michèle Boulanger " un ange ", ainsi qu'à la Maison d'Hélène, un personnel dévoué.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène, site internet : www.lamaisondhelene.org. La direction a été confiée à la

Maison funéraire

Laurent Normand inc.,

115, rue St-Louis

Montmagny (Québec) G5V 1N2



Pour renseignements : 418-248-0545 sans frais : 1-888-248-0545

messages de condoléances par télécopieur : 418-248-2621

courriel : lnormand@laurentnormand.ca

ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale

reconnue Distinction

par la Corporation des thanatologues du Québec