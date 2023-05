ROUSSEAU, Christine



17-02-1934 à 21-04-2023Au CHSLD de Matane, paisiblement et entourée des siens, le 21 avril 2023, à l'âge de 89 ans et 2 mois est décédée Mme Christine Rousseau, épouse de M. Jean-Marc Bélanger et fille de feu M. Arthur Rousseau et de feu Mme Pauline Dupuis. Elle demeurait à Mont-Joli et autrefois à Saint-Jean-de-Dieu. La famille recevra les condoléancesà compter de midi auL'inhumation aura lieu à 10 h, lundi le 22 mai au cimetière paroissial. Mme Rousseau laisse dans le deuil son époux M. Jean-Marc Bélanger; ses enfants : Martine, Martin, Louise, Hélène (Duane Riddell) et Suzanne; ses petits-enfants : Geneviève et Alexandre Landry, Samuel Duchesne-Bélanger (Éloïse Brouillard), Guillaume Bélanger-Duchesne et François Levasseur-Bélanger; ses arrière-petits-enfants : Alice et Raphaëlle Duchesne; ses frères et sœurs : feu Louis, feu Antoine, feu Roland (Félicie Tremblay), feu Cécile, feu Marthe, feu Marcel, feu Chanel, feu Denis (Béatrice Caron), Gérald (Lorraine Bélanger) et Lorraine ainsi que les membres des familles Rousseau, Bélanger et Dupuis. Mme Rousseau fut enseignante et directrice d'école à la Commission scolaire de la Mitis de 1969 à 1990. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à l'association du cancer de l'Est du Québec; 151, rue St-Louis, case postale 5141, Rimouski, Qc., G5L 0A4 www.aceq.org Un remerciement particulier est adressé à tout le personnel du CHSLD de Matane, à l'équipe médicale ainsi qu'au Dre Caron pour ses bons soins plus particuliers. Un immense merci pour votre soutien, votre empathie et votre humanité et ce, en tout instant.Les services professionnelsont été confiés au