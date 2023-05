PARADIS, Irène

À Québec, le 29 janvier 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Irène Paradis. Elle était l'épouse de feu monsieur Roland Hamel. Elle était la fille de feu monsieur Léandre Paradis et de feu madame Alice Alain. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.



Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie et Jacques (Hélène Brillant); ses petites-filles : Jacynthe et Camille; ses sœurs : feu Pauline, feu Béatrice (feu Roland Robitaille), Rachel (feu Fernand Roberge), Marthe (feu Roger Robitaille), Lucille (Jacques Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel : feu Claude, Jules (Marie-Paule Couture), Jeanne-Mance (feu Guy Lemire), Denise (Jean-Louis Jobin); sa filleule Brigitte. Elle laisse dans le deuil également ses neveux, nièces, cousins, cousines; ses bons voisins ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.



La famille recevra les condoléances le samedi 27 mai 2023 de 13h à 14h en l'Église Notre-Dame-de-l'Annonciation (1625 rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette, Qc G2E 3B4), les funérailles de madame Paradis seront célébrées par la suite à 14h.



Les cendres de madame Paradis seront déposées le même jour au cimetière de Notre-Dame-de-l'Annonciation (1625 rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette, Qc G2E 3B4).



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du coeur et de l'AVC: https://www.coeuretavc.ca/.

