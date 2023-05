Golfeurs de LIV: un autre examen pour la Coupe Ryder

Quatre mois. C’est le temps dont dispose Zach Johnson, capitaine de l’équipe américaine à la Coupe Ryder de septembre, pour décider de son alignement. Des représentants de LIV Golf parmi ses cartons de choix discrétionnaires?

«Ce n’est même pas encore sur mon radar», a lâché «ZJ», hier, lors de sa conférence de presse en marge du Championnat de la PGA d’Amérique.

Car les golfeurs de LIV qui sont encore membres de la PGA sont toujours admissibles à participer à la prestigieuse compétition biennale qui aura lieu cette fois à Rome, en Italie.

En vertu du système de pointage qui a débuté en 2022, les membres du top 6 sont assurés de représenter leur pays. Les six autres seront sélectionnés par le capitaine.

Tous les golfeurs de LIV tomberont donc dans cette catégorie, car ils sont loin du top 6 à moins d’obtenir une victoire à l’un des trois championnats majeurs encore à l’enjeu jusqu’à la date fatidique du 20 août.

Présage

Mais à en croire le non-verbal de Johnson lorsque questionné sur la possibilité de voir Dustin Johnson et Brooks Koepka représenter les États-Unis en septembre prochain, on peut douter de leur présence. Et ce, même si DJ a dominé la compétition avec cinq victoires à Whistling Straits à l’automne 2021.

«Selon ma vision, chacun des gars qui veulent faire l’équipe doit essayer de terminer dans le top 6, a indiqué Zach Johnson. Pour ce qui est de Dustin, il possède une longue feuille de route. Il est l’un des meilleurs de ma génération, mais ce n’est pas équitable de deviner sa vraie forme si je ne peux pas en être témoin.»

Le capitaine se déplace dans les tournois du Grand Chelem et ceux du circuit de la PGA. On comprend donc par cette affirmation que les porte-couleurs de LIV devront se retrousser les manches au Championnat de la PGA et aux omniums américain et britannique.

Plus qu’une bonne semaine

Pour l’instant, «ZJ» n’a vu Johnson et Koepka à l’œuvre qu’à Augusta. Le premier a pris le 48e rang et le second, le deuxième échelon en échappant la victoire en ronde finale. DJ a depuis remporté le tournoi LIV la semaine dernière tandis que Koepka avait gagné en avril.

«Je ne les ai pas vraiment observés depuis Augusta. Brooks y a très bien joué. Mais il s’agit d’une seule semaine. Je ne peux parler concrètement. Il reste encore beaucoup de golf jusqu’à la prise des décisions.»

C’est d’ailleurs pourquoi le capitaine gardera l’œil ouvert à Rochester, de même qu’à Los Angeles dans un mois et à Liverpool à la mi-juillet. Johnson, Koepka et cie doivent continuer à se démarquer parmi l’élite du golf mondial alors que sur le circuit LIV, ils font face à un contingent limité de 48 joueurs.

Bien que ces deux belligérants n’aient plus rien à prouver, ils figurent parmi les gros canons à lorgner l’imposant trophée Wanamaker à Oak Hill. Plusieurs d’entre eux cherchent à remporter une première victoire cette saison, tels que Xander Schauffele et Patrick Cantlay.