Hommage à Frédéric Bastien, historien brillant et militant indépendantiste infatigable

Mardi soir, de la manière la plus inattendue, l’historien Frédéric Bastien a été terrassé par une crise cardiaque. Il avait 53 ans. Il était en forme. C’était un sportif, un cycliste de bon niveau.

Et d’un coup, la faucheuse est passée.

Il avait une femme, trois enfants, et beaucoup d’amis qui l’admiraient et tenaient à lui. Ils peinent, ce matin, à croire ce qui lui est arrivé.

J’écris sur lui sachant qu’il n’est plus, et pourtant, je ne parviens pas vraiment à croire qu’il ne sera plus des nôtres.

Historien

Frédéric était un historien. Au fil des ans, il avait publié quelques ouvrages majeurs, qui firent grand bruit, et bouleversèrent notre vie publique.

J’en mentionne deux.

Dans Relations particulières, paru en 1999, il montrait comment notre question nationale avait structuré une partie de la vie politique française dans les décennies ayant suivi le Vive le Québec libre du général de Gaulle, en juillet 1967.

Mais il a surtout frappé les consciences en 2013, avec La bataille de Londres, où il avait démontré que le rapatriement de la constitution en 1982 était le fruit d’un coup d’État ne disant pas son nom, la Cour suprême ayant outrepassé son rôle pour rendre possible le projet de Pierre Trudeau.

Frédéric Bastien, authentique historien, fut en cela un véritable intellectuel.

Mais Frédéric n’était pas qu’un historien.

C’était aussi un militant nationaliste déterminé.

Il s’était très jeune engagé pour l’indépendance du Québec, et cet engagement s’est toujours trouvé au cœur de sa vie. Ces dernières années, il avait pris encore plus de place.

Frédéric avait décidé de faire le saut en politique, au point même de se présenter à la chefferie du PQ en 2020. Il se croyait rendu là.

Mais plus encore, il s’était engagé pleinement dans la vie publique, comme intellectuel, je l’ai dit, mais aussi, comme chroniqueur, et même, à sa manière, comme activiste, dans le meilleur sens du terme.

Radicalement opposé au multiculturalisme, à l’idéologie woke et à toutes ces lubies qui poussent à la déconstruction de l’Occident, il plaidait pour une laïcité robuste et une vraie maîtrise de l’immigration.

Il menait aussi une bataille courageuse contre l’islamisme dans toutes ses dimensions.

C’était, pour le dire autrement, un nationaliste décomplexé qui ne se laissait pas dicter quoi penser par les intimidateurs idéologiques et les peureux qui se soumettent à eux.

C’est à la fois dans ses convictions et sa personnalité que Frédéric trouvait le moyen de résister.

Combatif

Combatif et rieur, dans une conversation, il ne faisait pas de fausses concessions diplomatiques, mais demeurait toujours cordial. Il allait jusqu’au bout de son idée, convaincu.

C’était un homme de qualité, un ami fidèle, un militant infatigable, qui était convaincu que plus tôt que tard, le peuple québécois aurait enfin son pays, sans quoi il disparaîtrait.

La meilleure manière de lui rendre hommage, aujourd’hui, est de poursuivre son combat, sans jamais fléchir ni capituler.