«Je me sens encore impuissante aujourd’hui»: son fils a commis l'irréparable le lendemain de son congé d'hôpital

Une mère endeuillée n’arrive toujours pas à concevoir le suicide de son fils de 23 ans au lendemain de son congé en psychiatrie, alors qu’elle avait prévenu l’hôpital que son garçon savait exactement quoi dire pour pouvoir partir.

«C’est inconcevable que mon fils soit décédé 24 heures après qu’il ait été hospitalisé, déplore Christine Lafleur, encore profondément peinée. C’est certain que le système l’a échappé et l’a laissé tomber.»

Voilà bientôt deux ans que cette mère de famille apprend à vivre avec le décès de son fils, Alex Beauchamp. Âgé de 23 ans, il a mis fin à ses jours le 13 juin 2021.

Combattre ses démons

Élevé avec quatre sœurs à Gatineau, le jeune homme «au grand cœur» a combattu toute sa vie «ses démons», raconte sa mère. Aux prises avec des troubles d’attention et d’opposition, il avait décroché de l’école à 13 ans et avait eu des problèmes de toxicomanie et de dépression chronique.

«Il était très intelligent, dit la femme de 52 ans. Il était très entouré, il a aidé tellement de gens.»

Or, les problèmes de consommation ont eu «le contrôle sur lui», se désole cette mère qui était très proche de son fils.

Même s’il avait un emploi payant, un appartement et une copine, la vie du jeune homme a chaviré en juin 2021. Encore aujourd’hui, sa mère ne comprend pas tout ce qui s’est passé.

«Il vivait la meilleure année de sa vie», se rappelle-t-elle.

Ses parents, qui l’ont intercepté alors qu’il s’était procuré du matériel pour se suicider, l’ont convaincu d’aller à l’hôpital, le 11 juin. Sur place, Mme Lafleur dit avoir insisté auprès du personnel, disant que son fils était un « charlatan » capable de dire ce qu’il faut pour avoir son congé.

«J’étais désespérée d’avoir de l’aide pour mon fils», avoue-t-elle.

Après une nuit à l’urgence en garde préventive sous la surveillance d’un policier, le jeune homme avait accepté de consulter un psychiatre.

Selon le rapport du coroner, M. Beauchamp a dit à l’urgentologue «avoir des idées chroniques de mort». Ce dernier a inscrit au dossier: «idées suicidaires avec plan et dangerosité imminente».

Sentiment d’impuissance

Or, après avoir vu le psychiatre, le lendemain matin, le jeune patient a obtenu son congé de l’hôpital. Ses parents n’ont pas été avisés.

«La maman lionne en moi voulait tuer. [...] Comme maman, je n’avais aucun droit, aucun pouvoir! Je me sens encore impuissante aujourd’hui, déplore-t-elle, convaincue que le médecin n’a pas pris le temps de bien lire les notes médicales. Il était vraiment malade, il avait besoin d’aide!»

Au lendemain de ce congé, le jeune homme a finalement mis son plan à exécution. Encore aujourd’hui, Mme Lafleur est très émotive et se sent toujours coupable.

«Je me sens comme si j’ai échoué ma job, que je suis responsable de son décès. Et je ne devrais pas, je me suis battue toute ma vie», dit-elle.

La femme a déposé une plainte à l’hôpital après le décès, mais l’enquête a conclu que « les normes de pratique ont été respectées » et que M. Beauchamp n’avait pas de propos suicidaire lors de l’évaluation du psychiatre. La mère étudie ses recours judiciaires.

Dans son rapport, la coroner Francine Danais recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux d’envisager l’obligation de s’enquérir auprès des proches du patient lors d’un plan de soins.

Briser les tabous

« Bien que les parents de M. Beauchamp l’accompagnaient lors de son arrivée à l’urgence, aucune mention qu’ils ont été consultés ou leurs observations n’est notée au dossier médical. Or, ce sont eux qui sont le plus au courant de la situation et de l’état de leur fils et ils étaient disponibles pour apporter des éclaircissements », écrit-elle.

Convaincue qu’elle ne se remettra jamais de ce décès, la Gatinoise encourage les gens à parler du suicide avec leurs proches. Après le décès de son fils, elle a trouvé plusieurs notes laissant croire qu’il tentait de comprendre sa maladie mentale, mais n’est jamais allé chercher d’aide.

« Le tabou, c’est qu’on n’en parle pas, confie-t-elle. Pauvre enfant qui a dû vivre ça tout seul. »