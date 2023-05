Jérémy Demay est un grand niaiseux qui s’assume dans son troisième one-man show, «Naturel»

Voulant enfin dévoiler son côté « niaiseux et épais », Jérémy Demay a conçu un troisième spectacle dans lequel il laisse tomber son masque social. Mais à trop vouloir être authentique, l’humoriste à la bouille sympathique s’égare un peu dans ses propos, lui qui rigole à la fois des matantes, des influenceurs, des toilettes publiques, de son chat et du mariage.

« Jérémy Demay, son show, c’est songé, profond, intelligent... Non, non, non! » lance durant la soirée l’humoriste d’origine française, mais qui habite au Québec depuis 18 ans. S’il faut donner une chose au comique format géant – il fait 6 pieds 5 –, c’est qu’il assume l’aspect parfois puéril de ses blagues, qui ont tout de même bien fait rire le public lors de la première médiatique, mercredi soir à l’Olympia de Montréal.

Il y a quelques années, ce qu’on avait reproché au deuxième spectacle de Jérémy, Vivant, c’était de laisser une trop grande place aux interactions avec le public, communément appelées « crowdwork ». Ce procédé, très utile dans les petits cabarets d’humour, peut souvent tomber à plat dans des salles plus imposantes. On l’avait constaté, aussi à l’Olympia, un certain soir d’octobre 2017, alors que les malaises s’étaient enchainés.

Dans sa nouvelle proposition, Jérémy Demay garde encore beaucoup de moments où il questionne des spectateurs. Chaque fois, c’est un coup de dés et les discussions cassent plus souvent qu’autrement le rythme du spectacle. Le maître du « crowdwork » au Québec est sans conteste Sugar Sammy. Bien peu d’humoristes ont la même répartie. Et Jérémy devrait utiliser ce procédé avec encore plus de parcimonie.

Dans toutes les directions

Pour ce qui est de la portion « non-improvisée » du spectacle, Jérémy tire un peu dans toutes les directions. L’humoriste commence en parlant brièvement de son passage de six mois en France, l’an dernier. « Le problème avec la France, c’est... la France! [...] Je suis allé voir ailleurs et ici, l’herbe est verte en esti. En plus, elle se fume. »

Il poursuit en riant des matantes qui ne se gênent pas pour danser, avec leurs gros attributs, quand elles sont dans le Sud. Des gags entendus maintes fois.

En parlant des influenceurs, il a un bon flash en se demandant comment aurait été Jésus s’il avait eu Instagram. Il se l’imagine alors au spa (il ne peut rentrer dans l’eau), devant la SAQ (il va transformer l’eau en vin) et sur la croix (« je prends une petite pause des réseaux sociaux et je reviens dans trois jours »).

En disant que tout le monde a « merdé » dans la vie, Jérémy Demay donne l’exemple de Joël Legendre et sa fameuse mésaventure dans un parc. « Aladdin a voulu se frotter la lampe, mais c’était pas une idée de génie. »

Puis plus loin, il se montre assez cru, pour ne pas dire vulgaire, en racontant la fois où il avait eu des rapprochements avec une femme... qui s’était avérée un homme.

Numéro touchant

Étant à la fois intense et jovial sur scène, Jérémy Demay installe un rythme plutôt rapide dans le spectacle. Mais tout à coup, dans son segment sur le mariage, il ralentit le tout et nous sert le bon vieux numéro « touchant », avec lumière tamisée et musique larmoyante.

Il y a une dizaine d’années, tous les humoristes québécois intégraient un numéro du genre dans leur spectacle, une habitude qui s’était heureusement perdue dernièrement. Cette déclaration d’amour du comique à sa conjointe semblait sincère, mercredi soir, mais on se demande ce qu’elle venait faire dans ce spectacle où Jérémy mentionne notamment que « le vagin, c’est la Mona Lisa du corps humain ».

« On vit dans un monde où on s’impose à être parfait, mais on ne l’est pas. On est juste des humains », dit Jérémy en fin de parcours. Ceci décrit bien Naturel : un spectacle loin d’être parfait, conçu par un humain avec ses qualités et ses défauts.

Jérémy Demay sera de retour à l’Olympia de Montréal le 27 mai. Il jouera aussi du 1er au 3 juin, à la Salle Albert-Rousseau de Québec. Pour toutes les dates : jeremydemay.ca.