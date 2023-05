À une victoire du championnat: Roy espère que vendredi sera son «dernier match à Québec»

Au même moment où les Remparts ne sont qu’à une victoire de freiner une très longue sécheresse de 47 ans, Patrick Roy pourrait diriger son dernier match en carrière à Québec, vendredi, à l’occasion du 5e match de la finale de la LHJMQ.

Avec les Remparts en avance 3-1 dans la finale face aux Mooseheads de Halifax, Roy pourrait soulever le trophée Gilles-Courteau dans ce qui serait son dernier match s’il cède son poste comme anticipé.

«J’espère que ça va être mon dernier match à Québec, a lancé l’entraîneur-chef des Diables rouges, mais ça ne serait pas la bonne approche si j’y pensais. L’approche que je veux, c’est qu’on soit prêt pour le match. Point à la ligne.»

Même chose pour les rumeurs qui mentionnent les chances que Roy retourne derrière le banc d’une équipe de la LNH. Selon l’informateur du réseau ESPN Kevin Weekes, Roy est dans la mire de plusieurs équipes.

«Alors que le carrousel des entraîneurs commence à tourner, Patrick Roy suscite l’intérêt de plusieurs clubs, alors que ses Remparts de Québec sont à une victoire du championnat de la LHJMQ et d’une participation à la Coupe Memorial», a-t-il écrit sur son compte Twitter mercredi soir.

«Premièrement, mon attention n’est pas là-dessus et deuxièmement quand ton nom circule ce n’est pas toujours bon signe. C’est l’expérience acquise avec le temps qui me fait penser de cette façon.»

Plateau des 600 victoires

Mercredi à Halifax, Roy a signé la 600e victoire de sa carrière, saisons et séries éliminatoires incluses. «Nicole m’a dit ça au resto après le match et ça m’a surpris un peu. C’est un bel accomplissement, mais je n’ai malheureusement pas trop le temps d’y penser. Il y a une partie qui s’en vient et qui est la plus importante.»

Confiance dans les joueurs

Débarqués à Québec, jeudi midi, en compagnie des Mooseheads, les joueurs des Remparts profiteront de quelques heures de répit dans leur famille de pension avant le grand soir. Roy ne souhaite pas apporter de changements à la routine malgré l’enjeu important.

«L’option qu’on passe la nuit à l’hôtel m’a traversé l’esprit pendant 30 secondes, mais c’est quelque chose qu’on ne fait pas depuis le début et pourquoi on commencerait ça maintenant. Nous avons confiance aux gars depuis le début et on va continuer de le faire. Avec le groupe de joueurs qu’on a, on n’a pas tant besoin de parler des distractions. Les gars sont en mission depuis le début. On veut rester dans le moment présent, prendre soin de nous et s’assurer d’être frais et dispos vendredi.»

Même s’il ne manque qu’une victoire pour soulever la coupe Gilles-Courteau, Charle Truchon assure qu’il n’y a rien de différent des trois séries précédentes. «Ce fut difficile lors des trois premières séries de demeurer dans le moment présent après trois victoires, mais nous avons réussi à demeurer concentrés sur notre but. Je suis confiant qu’on sera capable de le faire de nouveau.»

«Un club à maturité»

Les joueurs n’ont pas reçu de consignes particulières à l’aube du grand moment qu’ils pourraient vivre. «Les entraîneurs nous font confiance et ils nous ont laissé carte blanche, a illustré l’étudiant athlète par excellence chez les Remparts. Nous sommes un club à maturité.»

«Certains joueurs ont l’expérience d’une finale, d’autres ont vécu la déception de 2022 et on sait tous que chaque partie est importante et qu’on ne doit pas donner une vie de plus à l’adversaire.»