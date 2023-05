Les Panthers remportent le sixième plus long match de l'histoire

Un but de Matthew Tkachuk en fin de quatrième période de prolongation a permis aux Panthers de la Floride de l’emporter 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline, dans la nuit de jeudi à vendredi, lors du premier match de la finale de l’Est.

Il s’agit du sixième plus long match de l’histoire de la LNH.

L’attaquant Ryan Lomberg croyait avoir joué les héros en première période de prolongation pour les Panthers, mais son but a été refusé après la reprise vidéo, puisque son coéquipier Colin White avait causé de l’obstruction sur le gardien.

Les deux portiers, Frederik Andersen (57 arrêts) pour les Hurricanes et Sergei Bobrovsky (63 arrêts) pour les Panthers, sont d’ailleurs la principale raison pour laquelle il a fallu aller jusqu’à la quatrième période de prolongation.

L’arrière des Panthers Brandon Montour a, quant à lui, passé plus de 57 minutes sur la patinoire au cours de cette rencontre. Quatre autres joueurs, tous des défenseurs, ont eux aussi été utilisés plus de 50 minutes.

Lent départ

Pourtant, les deux formations avaient peiné à trouver leur erre d’aller à l’attaque en première période et Seth Jarvis, des Hurricanes, a attendu la toute fin de l’engagement pour ouvrir la marque.

Les Panthers ont offert une double supériorité numérique aux «Canes», qui n’ont pas raté leur chance. Jarvis a pris son élan et a décoché un boulet de la pointe, ne donnant aucune chance à Sergei Bobrovsky.

Le portier russe a fermé la porte en période médiane et ses coéquipiers l’ont récompensé. Aleksander Barkov a inscrit son troisième but et 10e point du tournoi printanier après avoir reçu un relais parfait d’Anthony Duclair.

L’ailier québécois se sentait généreux et a attendu moins de deux minutes de jeu pour se faire complice d’un coéquipier à nouveau. Cette fois, Carter Verhaeghe a profité de son travail derrière le filet et a démystifié Frederik Andersen d’un tir parfait.

Les Panthers ont su protéger leur avance pendant quelques minutes, mais ont été étourdis par les hôtes dans leur territoire en début de troisième vingt. Stefan Noesen a mis la touche finale à un superbe jeu collectif en avantage numérique pour forcer la tenue d’une prolongation.

Le deuxième match de la finale de l’Est aura lieu samedi, une fois de plus au PNC Arena.