L’Aquarium du Québec accueille Humphrey, un nouvel ours blanc

L’Aquarium du Québec vient d’accueillir un tout nouvel ours blanc qui viendra rejoindre les deux animaux déjà présents dans un enclos rénové.

Humphrey, un ours de 9 ans et originaire du Zoo de Toronto, pèse 1200 livres. Il rejoindra bientôt ses nouveaux colocataires Kinuk et Shouka.

«Lorsque nous avons inauguré cet habitat, avec le double de la superficie, il était dans notre désir d'accueillir d'autres mammifères. Cet environnement étant propice à l'adoption de comportements plus naturels, ce sera un magnifique terrain de jeu pour nos trois ours blancs. L'expérience pour nos visiteurs s'en trouvera bonifiée», a précisé jeudi Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation à l'Aquarium du Québec.

L’Aquarium a prévu une intégration en douceur. «La conservatrice responsable des mammifères marins, ainsi que nos entraîneurs, ont élaboré un plan d'entraînement et d'introduction pour le nouveau pensionnaire. Actuellement, les ours ont chacun leur quartier intérieur et extérieur. Humphrey demeurera séparé des deux autres ours, le temps nécessaire à son adaptation», a-t-elle ajouté.

Le choix d’accueillir seulement des mâles répond aux recommandations du North American Polar Bear Species Survival Plan pour limiter la reproduction en milieu zoologique et prioriser l’adoption de jeunes orphelins, dont l’habitat naturel est menacé par le réchauffement climatique, a assuré l’Aquarium.

Humphrey est visible dès jeudi à l’Aquarium du Québec.