Le retour au jeu de Charle Truchon se fait sentir en désavantage numérique

HALIFAX Les Remparts de Québec ont offert leur meilleure performance en désavantage numérique lors du 4e match de la finale et le retour au jeu de l’arrière Charle Truchon n’est pas étranger à leurs succès.

Les Remparts ont blanchi les Mooseheads de Halifax à trois reprises dans la victoire de 2-1 dont à deux occasions dans le dernier tiers alors que les deux équipes étaient à égalité. Le jeu de puissance des protégés de Sylvain Favreau avait été mortel lors des trois premières rencontres avec quatre buts.

«Ce fut l’un des points tournants du match de tuer ces deux punitions, a affirmé Truchon. On voulait manger la rondelle. On ne pouvait pas se permettre de leur donner l’occasion de gagner le match à ce moment de la rencontre. Après trois buts réussis de la même façon avec une passe transversale, on a apporté des petits ajustements pour leur enlever cette option.»

Patrick Roy a salué l’apport de Truchon. «Ses performances en désavantage numérique sont super importantes pour l’équipe, a affirmé l'entraîneur-chef et directeur gérant des Diables rouges. Il n’était pas là lors des deux premières parties et son absence s’est faite sentir. Toute l’énergie que nous avons mise dans la préparation la veille du 4e match a payé.»

Blessé au haut du corps lors du 4e match de la série demi-finale face aux Olympiques de Gatineau, l’arrière de 19 ans a repris le collier, mardi, lors de la troisième rencontre. «Ça allait vite un peu lors de mon premier match après une longue absence, mais je me sens super bien, a souligné l’auteur d’un brillant différentiel de plus 17 depuis le début des séries. C’était vraiment difficile de ne pas jouer et de voir les gars aller à la guerre. Nous sommes tous ensemble là-dedans depuis le début des séries et tu sens que tu ne peux rien faire. J’ai mis tous les efforts pour revenir le plus rapidement et à 100 pour cent.»

«À ma première présence, j’étais un peu craintif parce que tu ne sais comment ça va réagir, d’ajouter Truchon, mais tout s’est bien passé.»

Encore du gaz dans le réservoir?

En retard 3-1 après deux revers par un but et privés de trois éléments importants, les Mooseheads ont-ils encore de l’essence dans le réservoir? «C’est certain qu’ils leur reste du gaz, a mentionné Truchon. Si j’étais à leur place, je ne voudrais pas lâcher et que ma saison se termine. C’est un 4 de 7 et il nous manque une victoire. On sait qu’ils vont être prêts, mais la bonne nouvelle est que nous autres aussi on va être prêts.»