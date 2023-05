Déménagement des Coyotes: le Texas est-il un bon marché de hockey?

«Il y a un paquet de jeunes qui aiment jouer au hockey dans le coin. Il y a de plus en plus de demandes. Les patinoires sont pas mal pleines tout le temps. D’ailleurs, on ramasse beaucoup de jeunes de la région de Houston.»

La question posée à Alain Nasreddine n’était pas du tout en lien avec le sort qui attend les Coyotes et leur possible déménagement à la suite du résultat négatif concernant le référendum pour la construction d’un nouvel amphithéâtre.

Elle était plutôt dirigée sur l’avenir de ses deux fils Loïc et Alec qui ont passé la dernière saison dans le prestigieux programme de Hounds de Notre-Dame, en Saskatchewan.

L’entraîneur adjoint des Stars a trouvé difficile d’être séparé de sa famille (sa femme Josiane et sa fille Kaelle sont demeurées au New Jersey).

«Ça a bien été au début. Tout était nouveau, on faisait beaucoup de voyages dans l’Est. Mais, c’est devenu de plus en plus difficile. Surtout quand tu vis de beaux moments comme hier [lundi]. Dans ces moments-là, c’est le fun avoir la famille proche. Malheureusement, ils n’étaient pas là», s’est-il désolé.

Un programme reconnu

Photo courtoisie

Le père de famille de 47 ans croit avoir trouvé une solution pour ramener tout son monde auprès de lui.

«Les gars ont aimé ça là-bas, mais on a découvert qu’il y avait un bon programme de hockey ici. Ça s’appelle les Dallas Stars Elite. C’est reconnu et renommé à travers les États-Unis. Blake Coleman [joueur des Flames], qui vient du Texas, est issu de ce programme.»

D’ailleurs, récemment, l’équipe M16 de ce programme a remporté un prestigieux tournoi national au Minnesota.

Dans une entrevue accordée au site des Stars de Dallas, Eric Silverman, directeur du programme et entraîneur de cette formation M16, a soutenu: «Je crois que nous sommes probablement le marché de hockey mineur le plus en santé dans le pays.»

Évidemment, l’implantation des Stars à Dallas dans les années 1990 n’est pas étrangère à la croissance du hockey dans cet État. Et bien qu’on soit dans le royaume des Cowboys de la NFL et que la saison de Rangers du Baseball majeur soit amorcé, il semble que les Stars attirent beaucoup l’attention.

«II commence à y avoir beaucoup d’engouement autour de notre équipe. C’est normal parce qu’on est l’une des quatre équipes toujours en vie, a indiqué Nasreddine. Mais il y a une bonne base d’amateurs de hockey à Dallas. Quand tu allumes la télé, ça parle souvent de nous.»

Le marché texan semble en santé. Est-il assez grand pour accueillir une deuxième équipe, située à 44h30 de distance de la première? Gary Bettman doit connaître la réponse.