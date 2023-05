Les députés peuvent dire tout ce qu’ils pensent au caucus, dit Legault

Contrairement à ce qu’a soutenu l’ex-députée caquiste Émilie Foster, les députés ne sont pas réduits au silence au caucus de la CAQ, a assuré François Legault. Mais une fois qu’une décision a été prise, tout le monde doit être solidaire au nom de la «solidité du parti».

«Moi, j’ai été dans un autre parti politique avant d’être à la CAQ, et je pense que ce qu’on vit à la CAQ, c’est ce qu’on vit dans tous les partis politiques. Au caucus, on peut dire tout ce qu’on pense, mais à un moment donné on prend une décision, et là tout le monde doit être solidaire. C’est une question de jouer en équipe», a expliqué le premier ministre en marge d’une annonce en Beauce, jeudi après-midi.

Mercredi, la politologue et ex-députée caquiste Émilie Foster s’est inquiétée de l’avenir de la fonction de simple député, à une époque où les partis politiques sont devenus «des machines à contrôler le message».

Dans un texte qu’elle a publié dans la revue Options politiques, Mme Foster a exprimé que les formations politiques tendent à centraliser le pouvoir autour du chef et entre les mains de stratèges non élus.

«Les partis doivent se rappeler qu’ils font de la politique, pas du marketing. Les débats sont sains, nécessaires et doivent être encouragés, même si cela signifie de perdre quelques votes à la prochaine élection», écrit-elle.

Mais François Legault ne partage pas ce constat. «Tous les partis, quand on est à l’interne, on doit dire tout ce qu’on pense», a-t-il réitéré. «Mais quand on prend une décision de caucus, après, c’est une question de jouer en équipe. C’est important pour la solidité du parti.»

M. Legault a rappelé que lorsqu’il était au Parti Québécois, son collègue de l’époque Jean-Pierre Charbonneau avait pris une position «contraire au caucus» du PQ. «Jean Charest s’était fait un malin plaisir, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, de nous rappeler qu’on avait un député qui n’était pas d’accord», a-t-il dit.