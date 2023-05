«Les racines de la violence»: un rendez-vous manqué

Sans le jeu de Joel Edgerton et de Sigourney Weaver, ce Les racines de la violence souvent maladroit n’aurait pas le même attrait.

La première heure du nouveau long métrage de Paul Schrader (First Reformed, Face à l’ennemi) est tout en retenue. Narvel Roth (Joel Edgerton) est le jardinier de Gracewood Gardens, ancienne plantation du sud des États-Unis, propriété de la riche Norma Haverhill (Sigourney Weaver).

L’homme est solitaire, taciturne et s’exprime dans son journal auquel il confie presque religieusement ses observations horticoles. Les couleurs volontairement sombres et mates, les dialogues mesurés indiquent immédiatement au spectateur que le calme de Roth n’est qu’apparent. Que sous la politesse et les échanges rituels entre Roth et Haverhill se cache autre chose.

Mais quoi? Une liaison entre les deux, certes. Mais encore? Ce fil décidément bien tenu – et parfois invraisemblable, car peuplé de non-dits – se complexifie à l’arrivée de Maya (Quintessa Swindell). Car la propriétaire des lieux souhaite que Roth fasse de sa petite-nièce son apprentie afin, qu’à terme, elle reprenne la direction des jardins qui ont fait la renommée de la plantation.

Les relations entre le jardinier et la jeune femme s’avèrent tendues lorsque cette dernière – qui est noire – découvre que l’homme avec lequel elle a commencé à se lier d’amitié est un ancien détenu suprématiste blanc. Et la suite se déroule sur fond de consommation de drogues et de rédemption.

Y croit-on? Non. Peut-être en raison du fait que le torse tatoué de svastikas de Joel Edgerton rappelle celui d’Edward Norton dans l’exceptionnel Génération X-trême et que Paul Schrader n’offre que des platitudes (majoritairement phallocrates) pour combler ces 107 minutes qui s’étirent sans but. Dommage.

Note: 2,5 sur 5