Lise Richard est partie rejoindre son Henri

Lise Richard est partie rejoindre son complice de toujours. La veuve de l’ancien joueur de centre du Canadien est décédée des suites d’un cancer du côlon, jeudi dernier. Elle était âgée de 86 ans.

Son décès survient un peu plus de trois ans après celui de son mari, qui fut emporté par des complications liées à la maladie d’Alzheimer à l’âge de 84 ans.

Avec elle, c’est le dernier bastion du quatuor que formaient Maurice et Henri avec leurs conjointes Lucille et Lise qui disparaît.

Mais leurs mémoires demeurent présentes dans l’esprit des membres de leurs familles et des milliers de personnes qui les ont connus.

Toute une vie ensemble

Lise et Henri ont passé pratiquement toute leur vie ensemble. Ils s’étaient connus à l’âge de six ans par l’entremise de leurs sœurs dans le quartier Bordeaux, dans le nord de Montréal.

La dame m’avait raconté l’histoire lors du dévoilement de deux murales en l’honneur de son conjoint dans le hall d’entrée de la Place Bell, à Laval.

« On était toujours ensemble, avait-elle dit.

« Il venait me voir à la maison. Je le trouvais beau. Il ne parlait pas beaucoup, mais moi, oui!

« À 13 et 14 ans, je jouais au hockey avec lui et sa bande d’amis quand il manquait un joueur.

« On était jeunes, donc il arrivait que nos routes se séparent à l’occasion. On se laissait, on reprenait. Mais je n’aurais jamais pensé que l’on se marierait un jour. »

Les trois objectifs d’Henri

Mais Henri ne le voyait pas ainsi. Épouser sa belle Lise était l’un de ses trois buts dans la vie.

Les deux autres étaient de jouer pour le Canadien avec son frère Maurice et de posséder une taverne. Non seulement y est-il arrivé, mais dans chaque cas, l’aventure a duré longtemps.

Cinq enfants sont nés de l’union entre Lise et Henri, Michèle (Jean Parenteau), Gilles (Noëlla Poirier), Denis (Lise Therriault), Marie-France (Yves-Albert Desjardins) et Nathalie (Daniel Goulet). Leur descendance leur a donné 10 petits-enfants et six arrière-petits-enfants.

Nos plus sincères condoléances à toute la famille.