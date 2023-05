Météo du jour: soleil généreux partout au Québec jeudi

Le soleil sera plus généreux jeudi faisant remonter confortablement les températures dans la majeure partie du Québec, où l’hiver avait failli s’installer la veille.

Le temps maussade et venteux avait même charrié quelques flocons de neige dans certains secteurs, alors que le mercure a connu une chute libre durant la nuit où le temps était plus froid.

Pour la journée de jeudi, le temps sera donc ensoleillé avec des températures de 15 degrés dans le sud de la province, notamment à Montréal, en Outaouais et en Estrie.

À Québec et les secteurs un peu plus au nord, le scénario sera sensiblement le même, selon les prévisions d’Environnement Canada qui prévoit du soleil et 14 degrés au thermomètre.

Dans les secteurs de l’est du Québec, même si le soleil sera présent dans le ciel, les températures seront toujours basses, avec une légère remontée tout de même pour se stabiliser à 12 degrés.

Pour vendredi, les contions météorologiques s’annoncent encore meilleures, puisque l’agence fédérale anticipe des températures de 25 degrés à Montréal et 22 à Québec.