Attaque «gratuite» dans un bar: les proches d'un père de famille sauvagement tué s'adressent au meurtrier

Des proches d’un père de famille qui a été sauvagement tué lors d’une agression gratuite dans un bar en Estrie, il y a près de trois ans, se sont adressés avec véhémence jeudi à l’assassin qui risque de croupir en prison pendant au moins 14 ans.



« Jusque dans la mort, tu auras manqué de respect envers Joël. Tu ne seras jamais un homme. Tu mérites une vie merdique à ta hauteur », a laissé tomber Véronique Dufour, ex-conjointe de Joël Mailhot, au palais de justice de Sherbrooke.



« Ce que je demande pour notre société, c’est que cette bombe qui peut exploser à tout moment ne puisse plus jamais goûter à la liberté, à quelque bonheur que ce soit », a-t-elle poursuivi.



Hier avaient lieu les observations sur la peine du tueur Kevin Sanders. Comme l’homme de 28 ans a été déclaré coupable de meurtre non prémédité par un jury en mars dernier, il sera condamné à purger une sentence à perpétuité.



Or, il reste au tribunal à déterminer quand Sanders, qui est demeuré muet tout au long des procédures judiciaires, pourra demander une libération conditionnelle.

Photo déposée à la cour





Pour ce crime, un délai de 10 ans est normalement prévu. Dans ce cas-ci, la poursuite a réclamé que Sanders patiente quatre ans de plus avant de pouvoir tenter sa sortie.



« Aucun mobile. Aucune relation existante. Aucune provocation entre les deux. Une attaque totalement gratuite, injustifiée », a lancé Me Jean-Guillaume Blanchette, procureur de la Couronne, pour exprimer une part des facteurs aggravants de l’attaque qui est survenue le 17 août 2020, à La Taverne Urbaine, rue Alexandre, à Sherbrooke.

Rafale de coups



Ce soir-là, M. Mailhot, 51 ans, a eu le malheur d’être assis près de Sanders, au bar.

Tirée du Facebook de Joël Mailhot

Quand la serveuse a manifesté son intention de fermer plus tôt et d’appeler la police s’il refusait de partir, celui-ci l’a menacé de s’en prendre au client à côté de lui. Ce qu’il a fait.



Sur des images captées par caméras et difficiles à regarder, on peut voir Sanders agripper sa victime par la gorge et l’étrangler. M. Mailhot tente de se défaire en lui éclatant son verre de bière sur la tête. Il est néanmoins jeté au sol.

Photo déposée à la cour





L’accusé s’acharne sur lui en lui assenant 18 coups de poing violents au visage et quatre coups de talon. Il quitte ensuite calmement l’endroit en bottant une chaise.



Sanders a été arrêté le soir-même, les mains et le visage en sang. M. Mailhot a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.



Hier, fidèle à lui-même, l’accusé n’a offert aucunes représentations sur sentence.

Images gravées



Par ailleurs, le père de M. Mailhot et ses enfants se sont aussi adressés au tribunal.



« Le meurtrier n’a pas l’air de ressentir de regrets par rapport à ce qu’il a fait. Je pense qu’il mériterait une sentence sévère. Perdre un enfant est la pire chose qu’un parent puisse vivre », a soufflé son père Gerard Mailhot.



« Je veux que cet homme reste en dedans le plus longtemps possible. En commettant ces actes, il a gravé des images dans nos cerveaux qui resteront à tout jamais. [Et] il m’a empêché de dire un dernier : ‘’je t’aime papa’’ », a dit avec force Ariane Mailhot, fille de la victime qui avait 17 ans à l’époque.



« Mon père a façonné qui je suis aujourd’hui. Si j’aime autant le sport et que je suis allé à l’université, c’est grâce à lui », a ajouté son fils Alexis, triste que son père ne puisse pas constater qu’il a terminé son diplôme.



Le juge Charles Ouellet rendra sa décision en juillet prochain.