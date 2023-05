Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 19 mai qui en valent le détour.

Hockey : Stars de Dallas c. Golden Knights de Vegas

Pour la première fois dans ces séries éliminatoires, les Stars ne disputeront pas le match numéro 1 à la maison. C’est au T-Mobile Arena que s’amorceront les hostilités de cette finale de l’Association de l’Ouest. Tous s’entendent pour dire que cet affrontement entre les puissances sera enlevant, mais l’équipe jouant à domicile à un avantage certain. Vegas peut compter sur l’une des meilleures foules de la Ligue nationale de hockey, ce qui devrait donner un peu de pep aux meneurs de la section Pacifique. Les Golden Knights ont remporté quatre de leurs six duels éliminatoires dans le confort de la maison. À plus long terme, c’est la profondeur des Stars dont on devra se soucier, mais pour l’heure, un gain pour amorcer la série est probable.

Prédiction: Victoire des Golden Knights de Vegas – 1,80

Getty Images via AFP

Hockey : Finlande c. Hongrie

On ne passera pas par quatre chemins : la Finlande gagnera ce match. Les champions en titre du Mondial de l’IIHF ne devraient pas recevoir beaucoup d’opposition de la part des Hongrois. Ainsi, les paris les plus intéressants concernent plutôt le nombre de buts qui seront inscrits entre les deux formations. Il faudra sans doute s’attendre à une performance moins convaincante des Finlandais que les revers de 7 à 1 que les États-Unis et la Suède ont fait subir à la Hongrie. La Finlande a perdu contre les Américains et les Suédois et a disputé des matchs serrés avec l’Allemagne et la France. La confiance n’est pas entière dans le camp des favoris locaux.

Prédiction: Moins de 6,0 buts (incl. prol. et tb) – 2,27

AFP

Basketball : Heat de Miami c. Celtics de Boston

Le Heat a remporté le premier match de cette série finale de l’Est par la marque de 123 à 116, au TD Garden. Les Celtics ont sans doute été ébranlés par cette défaite inhabituelle sur leur terrain, surtout que les visiteurs ont inscrit pas moins de 46 points au troisième quart. Le monde entier chante désormais les louanges de Jimmy Butler, auteur de 35 points dans cette rencontre. Six joueurs, dont l’ancien des Raptors de Toronto Kyle Lowry, ont amassé plus de 15 points pour le Heat, qui semble ironiquement avoir les jambes plus fraiches. Les Celtics ont dépensé beaucoup d’énergie pour se défaire des 76ers de Philadelphie durant la ronde précédente. Dans un calendrier aussi exigeant que celui de la NBA, ces choses comptent.

Prédiction: Victoire du Heat de Miami – 4,10