Pollution: les microplastiques sont dangereux pour la santé intestinale

La pollution par les microplastiques, des morceaux de plastique de moins de 5 mm, modifie l’équilibre du microbiome intestinal de certains oiseaux marins, et pourrait être néfaste pour celui des humains également.

C’est ce qu’a révélé une étude de l’Université McGill, qui a notamment constaté que ces microplastiques augmentaient le nombre d’agents pathogènes et de microbes résistants aux antibiotiques, tout en réduisant le nombre de bonnes bactéries.

«Le microbiome intestinal renferme tous les microbes de l’appareil gastro-intestinal; il participe à la digestion des aliments, au bon fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux central ainsi qu’à d’autres processus. Il s’agit d’un important indicateur de santé et de bien-être», a expliqué Julia Baak, coautrice de l’étude et doctorante au Département des sciences des ressources naturelles de l’Université McGill.

Le but de l’étude était de comprendre comment les espèces étaient affectées par une alimentation contaminée par les microplastiques en se concentrant sur deux espèces d’oiseaux marins: le fulmar boréal (Fulmarus glacialis) et le puffin cendré (Calonectris borealis), qui vivent principalement en haute mer et se nourrissent de mollusques, de crustacés et de poisson, peut-on lire dans le communiqué publié jeudi.

«Plus on trouve de microplastiques dans l’intestin, moins on y détecte de bactéries commensales. Or ces bactéries apportent à leur hôte des nutriments essentiels et l’aident à se défendre contre les agents pathogènes opportunistes», a soutenu la doctorante Gloria Fackelmann.

Des études étaient déjà en place à ce sujet, mais la plupart s’intéressaient à des concentrations très élevées en microplastiques et étaient réalisées en laboratoire.

«En étudiant les animaux à l’état sauvage, nous observons que des changements peuvent se produire dans le microbiome à de plus faibles concentrations, comme celles que l’on trouve en milieu naturel», a détaillé la scientifique.