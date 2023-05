Profession d’infirmière: elle abandonne après trois échecs à l’examen

Après avoir échoué à trois reprises à l’examen d’admission à la profession d’infirmière, une étudiante s’est résignée à abandonner son rêve d’exercer la profession et lance un cri du cœur.

«Aujourd’hui je dis au revoir au rêve d’être infirmière en milieu communautaire, infirmière pour la santé de la femme, infirmière dans les écoles, infirmières dans les communautés autochtones et j’en passe. Aujourd’hui je dis « bye » à ma profession de rêve», a écrit Clémence Fortin dans une publication Facebook, mardi.

Dans son message, directement adressé à l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ), la jeune femme explique avoir échoué en mars dernier, et pour la troisième fois, l’examen d’admission à la profession infirmière et dit avoir «le cœur brisé».

«3 tentatives, 3 échecs, 3 fois l’étude et le stress de la journée d’examen. Mais surtout 3 ans de DEC auxquelles je dis au revoir, 3 belles années avec des camarades de classe gentils, des patients qui m’ont marqué et des stages enrichissants, mais aussi 3 années de manque de temps, de fatigue et dans l’autre cas des stages moins agréables et durs sur la santé mentale. [...] Je pourrais refaire l’examen une quatrième et dernière fois, par contre, je n’ai pas la force mentale, l’énergie et l’argent que tout ce processus d’examen engendre», a-t-elle écrit.

Elle affirme également que le taux de réussite de l’examen du mois de mars était de 53 %.

«Tout de cet examen est remis en question. Tout est désuet», a-t-elle déploré.

Clémence Fortin interpelle l’OIIQ pour qu’il ne «laisse pas tomber la relève».

«Faites mieux, améliorez-vous parce qu’un échec comme celui-ci n’est pas qu’un simple ‘’non’’. Un échec comme celui-ci engendre beaucoup plus de répercussions que vous pouvez penser. J’ai travaillé fort pendant mes 3 ans de DEC, j’ai contribué pendant presque deux ans à la vaccination COVID-19, campagne dans laquelle je me suis enrôlé volontairement pour aider la population et le système de santé qui en arrache, en même temps d’avoir un deuxième emploi. Je sais que j’aurais été une infirmière empathique, humaine et persévérante. Je suis fière de moi, même si c’est dur à admettre.»