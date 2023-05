Rancid, Ten Foot Pole, Voivod, Agnostic Front et Dance Laury Dance à Envol et Macadam

Pour sa 26e édition, le festival Envol et Macadam déménage à l’Agora Port de Québec. Une nouvelle destination en raison du site de l’îlot Fleurie qui n’est pas disponible cette année.

• À lire aussi: Karkwa, le collectif Alaclair Ensemble et David Kushner seront les têtes d’affiche de la 6e édition de l’événement St-Roch XP

Une journée 100% québécoise lancera l’événement le 15 septembre avec les formations Hate it Too, Dance Laury Dance, qui donnera son dernier spectacle avant de tirer sa révérence, Groovy Aardvark, Voivod et Mononc’ Serge et Anonymus avec les 20 ans de l’Académie du massacre.

Photo fournie par Voivod

Le samedi 16 septembre sera consacré au punk rock, au ska et au hardcore avec Crachat, Don’t Try et MAP qui se réunira le temps d’un concert. Les bostonnais de BIg D and the Kids Table, la formation hardcore new-yorkaise Agnostic Front et le groupe californien Rancid.

Photo d'archives, AFP

On retrouvera aussi des spectacles de fin de soirée à l’Anti Bar & Spectacles, au Scanner, aux Espaces Dalhousie et au Quartier de Lune. Les formations Drunktank de la Hollande et Ten Foot Pole lanceront l’événement le 14 septembre à l’Anti Bar & Spectacles.

La prévente des passeports sera lancé vendredi 19 mai à midi. Des billets journaliers seront aussi disponibles. La programmation détaillée est en ligne sur le site web d’Envol et Macadam.