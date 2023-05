Réduire les heures d’ouverture pour offrir un meilleur service

L’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) ne demande pas que les commerces ferment systématiquement les dimanches. Nous n’invoquons pas le manque de main-d’œuvre comme principale raison de débattre des heures d’ouverture.

Un sondage scientifique CROP a été réalisé entre le 13 et le 27 mars 2023 auprès de 1 000 Québécois propriétaires de leur habitation qui ont fréquenté une quincaillerie ou un centre de rénovation au cours des 12 derniers mois.

L’enquête révèle que bon nombre de clients voient leurs attentes déçues en termes de nombre d’employés, de leurs compétences ou de leur niveau d’engagement. Pire, la majorité ont souvent ou occasionnellement attendus trop longtemps en file à la caisse, disent ne jamais avoir pu obtenir conseil ou ont dû quitter le magasin bredouilles faute de service.

Contexte

Leurs besoins en termes de qualité et de quantité de services sont si élevés que 63 % préféreraient que les quincailleries ouvrent moins d’heure pour accéder en contrepartie à du personnel qualifié en tout temps que de conserver l’horaire actuel sans assurer la présence de personnel qualifié (37 %).

À la question des heures d’ouverture, 69 % des répondants ne seraient pas du tout ou peu dérangés si les quincailleries fermaient tous les dimanches. Le taux d’approbation monte à 76 % si ces magasins ouvraient de 10 h à 18 h du lundi au vendredi plutôt que de 8 h à 21 h.

En réaction au coup de sonde, la direction de l’AQMAT a été heureuse de constater l’attachement de la population à leurs quincailleries et surtout, leur compréhension solidaire face aux défis de gestion qui se posent à elles.

Force est de constater que c’est la dilution de l’expérience client en magasin qui fait défaut, plus encore que la rareté de main-d’œuvre.

Tant le consommateur que l’employé de commerce ont bien changé depuis la loi de 1992. À l’époque, le consommateur travaillait de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, sans accès au télétravail, aux plages horaires flexibles ni aux achats en ligne, d’où la lucidité du législateur d’avoir permis d’ouvrir les soirs et les week-ends. Aujourd’hui, à peine le quart de la population québécoise est prise de 9 h à 17 h derrière des bureaux physiques.

Mais la pièce-clé du casse-tête, c’est l’employé d’expérience; il exige du marchand de ne plus se taper les soirs et les week-ends en magasin.

Service souhaité

Bref, un commerce de détail peut concurrencer Amazon et consorts s’il peut compter sur du personnel qui affiche un savoir-faire, une bonne formation et un engagement. À cela s’ajoute un inventaire suffisant, car aucun scénario n’est pire pour le client qui sort d’un magasin physique que de n’avoir pu trouver la couleur, le format ou la marque qu’il convoitait.

Conserver et former ses effectifs tout en visant à augmenter ses pieds carrés pour un meilleur inventaire, tout cela rime avec investissements, d’où la nécessité pour de plus en plus de marchands de compresser leurs coûts d’opération. Un horaire réduit peut dégager des ressources pour bien rémunérer le personnel fidèle et son perfectionnement ainsi que revoir ses capacités d’entreposage.

Amazon est rapide. Certes. Mais jamais autant qu’un magasin physique d’où on sort avec sa marchandise avec en bonus tous les renseignements et les conseils qu’aucune plateforme électronique ne peut offrir.

Photo fournie par Ysabelle Forest, AQMAT

Richard Darveau, Président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT)