RTC: projet pilote pour des autobus électriques

Le Réseau de transport de la capitale (RTC) a reçu trois autobus entièrement électriques qui circuleront dans les rues de Québec pendant un projet-pilote qui durera trois ans.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche, ont visité jeudi les installations nouvellement adaptées pour les autobus électriques dans le centre Métrobus de la rue Armand-Viau. Les adaptations sont financées par le gouvernement du Québec.

Le RTC met en branle un projet-pilote de trois ans pour tester dans ses rues les véhicules de Nova Bus. «Le projet prévoit des tests avec et sans clients à bord afin de se familiariser avec l’ensemble des caractéristiques et particularités d’une mobilité totalement électrique, fait-on valoir. Le RTC partagera ses constats avec d’autres sociétés de transport à travers le Québec pour faciliter la transition.»

113 bus électriques à Québec

Dans le cadre de l’électrification de sa flotte, la société de transport recevra 113 des 1229 autobus électriques qui ont été acquis par 10 sociétés de transport dans le cadre du plus important projet d’acquisition d’autobus électriques urbains en Amérique du Nord.

«On est dans la première étape hyper concrète de l’électrification de la flotte. Le projet-pilote pour lequel on a contribué pour 2,1 M$ fait partie d’une contribution supplémentaire de 53,4 millions», notamment pour l’acquisition de l’immeuble requis pour réaliser le centre d’exploitation Newton, a souligné Mme Guilbault.

«Quand nos sociétés de transport embarquent dans la transition énergétique, c’est remarquable, s’est-elle réjouie. On s’en va vers une ère nouvelle avec les autobus électriques.»

Cette électrification est d’une «importance capitale» pour lutter contre les changements climatiques, a ajouté la présidente du RTC. Elle a expliqué qu’on teste les véhicules en location. «Notre démarche sera bénéfique pour toutes les sociétés de transport. On va s’assurer de partager tout ce qu’on trouve dans nos tests.»

Le projet se déroule en deux phases: d’abord, les bus circuleront pendant un an sans clients à bord. En 2024, une mise en service sera planifiée avec clients à bord. On pourra tester l’autonomie des batteries en fonction du poids à bord et de l’hiver, a-t-elle précisé.