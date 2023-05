«Simple comme Sylvain»: une ovation pour le nouveau film de Monia Chokri à Cannes

Le film Simple comme Sylvain de la réalisatrice québécoise Monia Chokri a reçu un accueil chaleureux jeudi lors de sa première mondiale au Festival de Cannes.

Présenté en milieu de journée dans la salle Debussy du Palais des Festivals, le long métrage a eu droit à une ovation qui s’est étirée pendant plusieurs minutes, selon plusieurs personnes qui étaient présentes sur place.

Monia Chokri a assisté à la projection en compagnie de plusieurs membres de l’équipe de son film, dont les acteurs Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Simple comme Sylvain a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard du prestigieux festival.

«Je suis très émue de l’accueil que le film a reçu, a confié Monia Chokri au bout du fil, quelques minutes après la fin de la projection.

«C’était vraiment chaleureux, doux et avec des applaudissements nourris. Je suis d’ailleurs très émotive depuis le début de la journée. Je ressens beaucoup de gratitude.

«Ce que j’ai trouvé vraiment cool, c’est que les gens réagissaient beaucoup dans la salle. On entendait beaucoup de rires, mais aussi des applaudissements pour certaines répliques. Ça veut dire que le public a vraiment adhéré à l’histoire.»

C’est la seconde fois que Monia Chokri a la chance de lancer un de ses films en première mondiale sur la Croisette. Son premier long métrage, La femme de mon frère, avait ouvert la section Un certain regard, il y a quatre ans, et avait remporté un prix Coup de cœur du jury.

PHOTO FOURNIE PAR IMMINA FILMS

«Comme un rêve»

Les deux acteurs principaux de Simple comme Sylvain, Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal, flottaient encore sur un nuage quand Le Journal les a joints au téléphone, jeudi.

«C’était un moment extrêmement émouvant, a relaté Magalie Lépine-Blondeau.

«C’est ma troisième fois à Cannes, mais mon expérience cette fois-ci est incomparable avec ce que j’ai vécu les autres fois. Être ici et tenir le rôle principal d’un film réalisé par ma meilleure amie, c’est quelque chose d’exceptionnel. Je vais me rappeler de ce moment toute ma vie.»

Quant à Pierre-Yves Cardinal, il dit vivre avec beaucoup de bonheur sa première expérience au Festival de Cannes.

«C’est comme un rêve, a lancé l’acteur au bout du fil. Il y a déjà quelque chose de surréaliste dans le fait d’être ici. C’est un immense privilège d’être à Cannes pour montrer ce film auquel on croit autant et de découvrir la réaction du public à chaque réplique. C’est un film qui a énormément d’humour et on a entendu beaucoup de rires pendant la projection. C’est extraordinaire de voir que cette histoire toute québécoise peut être universelle et parler autant au public français.»

Simple comme Sylvain raconte l’histoire d’une professeure de philosophie de 40 ans (Magalie Lépine-Blondeau), en couple depuis dix ans, qui tombe en amour avec un entrepreneur des Laurentides (Pierre-Yves Cardinal) aux antipodes de son mode de vie.

Le film prendra l’affiche au Québec le 22 septembre.