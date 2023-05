Six propriétaires de PME sur dix ne sont pas préparés au transfert de leur entreprise selon un indice annuel québécois

Au moment où la vague de départs à la retraite s’accélère chez les entrepreneurs, surtout chez les 50-64 ans, six propriétaires d’entreprise sur dix ne sont pas préparés au transfert.

• À lire aussi: PME Inc.: le «micro-ondes du froid» bientôt chez nous

• À lire aussi: Relève entrepreneuriale: laisser la nouvelle génération prendre sa place

Le Réseau M, qui publie le nouvel Indice entrepreneurial québécois, voit dans cette désorganisation un risque pour la survie des entreprises.

«On a tellement investi pour faire naître des entreprises, il faut s’assurer qu’elles passent le cap de la prochaine génération», affirme Rina Marchand, directrice principale, Contenus et innovation au Réseau M.

Elle se désole et se surprend de voir le manque de préparation aussi étendu aujourd’hui qu’en 2010, alors que depuis ce temps, tout un écosystème d’accompagnement s’est mis en place pour soutenir et favoriser le repreneuriat.

«Il y a vraiment une urgence parce qu’il y a en ce moment un décrochage de nos entrepreneurs entre 50 et 64 ans, dont la sortie est accélérée par la pandémie, et on ne se prépare pas mieux qu’avant», observe-t-elle, ajoutant que la complexité du transfert d’entreprise est largement sous-estimée par les cédants, tout comme les enjeux humains qui s’y rattachent.

Chez les 50-64 ans, 70% des propriétaires d’entreprises ont l’intention de céder leur place dans un horizon de 10 ans. Le succès n’est pas garanti, car 18% des propriétaires ont déjà échoué dans leur tentative de vendre ou de céder leur entreprise. Vingt-deux pour cent se sont cassé les dents dans une démarche de repreneuriat.

Nos entreprises familiales

Au sein des entreprises familiales, l’identification de la relève est davantage avancée, alors que plus de la moitié des propriétaires ont franchi cette étape.

«Les entreprises familiales sont mieux préparées parce que la relève fait partie de leur ADN. Elles pensent à la suite, à qui prendra la relève», explique Jorge Mejia, professeur et directeur de l’Observatoire de l’Institut de l’entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal.

Les plans de relève et l’accompagnement par des experts externes sont encore le choix d’une minorité d’entreprises cependant, même au sein des familles. L’accompagnement en comptabilité et en fiscalité reste le plus prisé, alors que tous les aspects humains du transfert semblent rester dans l’angle mort des cédants.

«Quand on consulte des experts, c’est là où on voit un peu plus large, un peu plus loin. Ne pas se préparer peut vouloir dire vendre au rabais», prévient Rina Marchand.

Un facteur qui rassure les scientifiques de l’entrepreneuriat à certains égards est la volonté exprimée par les trois quarts des personnes intéressées à se lancer en affaires en reprenant une entreprise souhaitent le faire en groupe.

«C’est très élevé, et je pense que c’est une bonne nouvelle, parce que si on a la chance de collaborer en équipe, on a la possibilité de s’enrichir de différents types de cultures et de disciplines», entrevoit M. Mejia.

Considérant toutefois le nombre élevé d’entreprises à reprendre, il faudra convaincre davantage de gens de se lancer en affaires si le ratio d’une entreprise pour un repreneur ne tient plus. Or, la création d’entreprises attire plus de gens que le repreneuriat. De plus, le bassin d’immigrants intéressés par les affaires rétrécit, alors que le marché de l’emploi leur offre beaucoup plus de possibilités que dans les années passées.