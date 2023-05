Un important réseau de stupéfiants démantelé au Lac-Saint-Jean

La Sûreté du Québec (SQ) a procédé à l’arrestation de cinq personnes dans le cadre d’une importante opération liée au trafic de stupéfiants, mercredi au Lac-Saint-Jean.

Une enquête débutée en mars 2023 a permis à la SQ de mettre la main au collet de sept personnes possiblement reliées à un réseau de trafic basé à Dolbeau-Mistassini.

Une première vague d’arrestations avait eu lieu dans le secteur d’Alma, en avril dernier.

«Deux personnes avaient alors été arrêtées. L’enquête tend à démontrer que ces trafiquants de drogue s’approvisionnaient dans un réseau de Dolbeau-Mistassini», affirme le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Cinq résidences et trois véhicules ont également fait l’objet de perquisitions au nord du lac Saint-Jean. Au total, la SQ a mis la main sur environ un kilogramme de cocaïne, des comprimés d’ecstasy et de médicaments contrefaits et des armes de poing. Un véhicule Kia K5 2021 a également été saisi comme bien infractionnel.

Les cinq hommes et les deux femmes impliquées ont tous été remis en liberté après leurs arrestations respectives. Ils feront face à divers chefs d’accusation liés au trafic de drogue.