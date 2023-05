Une famille passionnée des Remparts vit le rêve à Halifax

Ils ont déplacé une semaine de vacances estivale, donné congé d’école à fiston et sauté dans leur voiture pour vivre leur passion à fond à l’occasion des deux parties de leurs favoris à Halifax.

Détenteurs d’abonnements de saison aux Remparts depuis 2005, Patrick Gendron, Claudine Fontaine et leur fils, Cédrick, ne voulaient rien manquer. Ils ont quitté Québec, lundi, pour une balade de dix heures entrecoupée d’un dodo à mi-chemin et sont rentrés tôt jeudi pour être à leurs sièges, vendredi, alors que les Remparts tenteront d’écrire une page d’histoire en remportant un premier titre de la LHJMQ depuis 1976.

«Les Remparts sont haut dans ma liste de priorités, raconte Patrick rencontré mercredi, une heure avant la quatrième rencontre. On a utilisé le budget prévu initialement pour aller aux Blue Jays. Il se passe quelque chose cette année et c’est pourquoi je voulais être ici. Je ne pouvais pas manquer ça. Je suis prêt à faire les sacrifices parce que c’est maintenant que ça se passe.»

Coup de foudre en 1999

Présent à Moncton pour les dix jours de la Coupe Memorial en 2006 quand les Diables rouges menés par Alexander Radulov ont remporté le titre national, Patrick a eu le coup de foudre en 1999 quand les Remparts ont éliminé l’Océanic de Rimouski en sept parties.

«J’assistais à quelques parties, mais c’est à cette occasion que je suis tombé en amour avec les Remparts, raconte-t-il. Ils ont remplacé les Nordiques, qui étaient l’amour de ma vie. À Moncton, j’avais donné une entrevue en anglais alors que je ne suis pas très bon dans cette langue. J’avais dit que je n’étais pas là pour le plaisir et jouer au touriste, mais pour gagner la Coupe.»

Si les Remparts lui font vivre de merveilleuses émotions, Patrick a eu aussi le cœur en miettes à quelques reprises. «Le pire souvenir de sport de ma vie est quand Rimouski a effacé un déficit de trois parties à une pour remporter la finale de la Coupe du Président en 2015. Mes deux autres plus mauvais souvenirs reliés au sport sont le déménagement des Nordiques et la conquête de la Coupe Stanley par l’Avalanche l’année suivante.»

Une conjointe fervente de baseball

Amatrice de baseball avant de rencontrer Patrick, Claudine a embarqué dans les projets de son chum. «Il a commencé à me traîner en 2000. Le baseball occupe encore une place importante puisque nous serons à New York cet été pour une partie des Yankees, des Mets et des Capitales au New Jersey. On assiste à une dizaine de parties des Capitales par année.»

Quant à Cédrick, dont le joueur favori est Zachary Bolduc, il sait tout sur le hockey junior. «J’ai créé un monstre, illustre son paternel. C’est Monsieur statistiques. Il a une meilleure mémoire que moi. À l’âge de deux semaines, il a assisté à son premier match lors de la rencontre d’ouverture en septembre 2011. À l’hôtel à Halifax, il regardait la finale de l’Ouest entre Seattle et Winnipeg et il suit aussi ce qui se passe en Ontario.»

Cet automne, Patrick et quelques chums se sont farci un voyage dans les Maritimes, où ils ont assisté à une partie des Remparts à Charlottetown et à Saint John. Il a assisté à un match de ses favoris dans tous les amphithéâtres du circuit sauf cinq. Patrick était aussi présent pour les deux parties à Gatineau en demi-finale.

Si les Remparts obtiennent leur billet pour la Coupe Memorial présentée à Kamloops, Patrick aimerait bien être présent avec sa famille, mais le projet est très onéreux. Il a toutefois une idée en tête.

«Si je gagne le 50-50, vendredi, je serai présent à la Coupe Memorial. J’ai acheté pour 60 dollars de billets lors des deux premières parties de la finale.»