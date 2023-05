Vacances d’été: voici quelques trucs pour déjouer les fraudeurs

Avec l'été qui s’en vient, les Québécois préparent leurs vacances. Les cybercriminels, eux, peaufinent leurs tactiques afin de profiter des vacanciers qui ne se doutent pas de leur présence en ligne.

Les voyageurs sont des cibles faciles pour les fraudeurs, car ils ont tendance à baisser leur garde, indique la firme de sécurité McAfee dans un rapport publié jeudi sur la sécurité des vacances d’été.

Avec l’inflation qui s’ajoute au calcul cette année encore, ils sont aussi de plus en plus enclins (56 %) à se rabattre sur Internet pour dénicher des aubaines. Même que pour obtenir un bon prix, plus d’un tiers des voyageurs (35 %) se dit prêt à utiliser des sites de réservation jamais utilisés avant.

Voilà une mauvaise idée qui risque de mener bien du monde à tomber sur une offre trop belle pour être vraie, explique le directeur de la technologie chez McAfee, Steve Grobman.

«Vous voulez vous connecter pour réserver un restaurant et vous n'avez pas de réseau cellulaire. Vous voyez un réseau Wi-Fi ouvert et vous vous dites "pourquoi pas". Ce qui est important pour vous à ce moment-là, c'est de réserver un restaurant, et non de vous demander si je connecte mon appareil à l’Internet de manière sécurisée», a-t-il illustré en entrevue chez Forbes.

Quelques trucs

Il existe quelques trucs afin d’éviter de faire des paiements sur des plateformes frauduleuses ou encore de se faire voler ses informations personnelles ou ses informations de paiement.

Les fausses publicités

Nous sommes suivis à la trace en ligne. Si vous faites une recherche pour une paire de jeans, par exemple, vous serez inondés de publicités de vêtements sur les réseaux sociaux.

Mais le problème est que ces mêmes réseaux sociaux ne vérifient pas la légitimité des annonceurs, rappelle Steve Grobman.

Donc si vous faites des recherches pour des vacances à Hawaï, évitez de cliquer sur les publicités liées à Hawaï qui apparaîtront ensuite.

Navigation privée et VPN

Un peu d’anonymat lors de vos recherches s’impose. McAfee suggère deux trucs de base : utiliser un VPN (pour Virtual Private Network ou réseau privé virtuel) et la navigation privée.

Tout bon navigateur offre cette option : le mode incognito pour Google Chrome, le mode InPrivate de Microsoft Edge ou la navigation privée de Safari.

Quant au réseau privé virtuel, il renforce la sécurité en créant un tunnel crypté entre votre appareil et un serveur.

Steve Grobman recommande donc «vivement» de faire ces deux choses, surtout pendant les phases d'exploration et de planification du voyage.