YouTube vous forcera à regarder des pubs de 30 secondes à moins de payer

Des exécutifs de YouTube ont annoncé lors de l’événement Brandcast mercredi soir à New York, une «innovation» qui risque de ne pas faire plaisir aux internautes habitués de naviguer sur la plateforme.

• À lire aussi: À cause de la télé, on sera anglicisé bien avant 2100

• À lire aussi: Nouveautés sur nos plateformes: voici 12 documentaires ou séries web à découvrir

• À lire aussi: Médias sociaux: Meta a démantelé un important réseau de désinformation basé en Chine

Les dirigeants ont expliqué la mise en place d’annonces publicitaires de 30 secondes, qu’il ne sera pas possible de sauter, comme c’est le cas actuellement.

Ce changement se fera sur les télévisions connectées, et non pas sur les applications mobiles, et concerneraient environ 5% du contenu le plus regardé et qui suscite le plus de commentaires.

La date de cette nouveauté n’a pas encore été annoncée.

Pour éviter les publicités, les internautes devront payer un abonnement de type Premium pour 120$ (USD) annuellement, le prix au Canada n’a pas été annoncé.

YouTube songe également à faire démarrer des pauses publicitaires lorsque l’utilisateur met sur pause ce qu’il visionne, rapporte Yahoo! Finances.

Neal Mohan | AFP

Un code QR pourrait aussi apparaître à l’écran, permettant l’accès au produit.

Les dirigeants de YouTube ont également souligné la popularité du service de diffusion en continu (streaming) avec plus de 150 millions de téléspectateurs uniques aux États-Unis qui ont regardé YouTube et YouTube TV sur les téléviseurs en décembre 2022, selon les estimations de Nielsen.

YouTube reste le service le plus regardé sur les écrans de télévision en Amérique (sur les plates-formes de streaming et les réseaux de télévision traditionnels), et en avril, il était l'un des seuls à connaître une croissance mensuelle, selon Nielsen.

«De plus en plus, les téléspectateurs se connectent à YouTube sur le plus grand écran de leur maison», a déclaré le PDG de YouTube, Neal Mohan.

«Les téléspectateurs, en particulier les jeunes, ne font plus de distinction entre le type de contenu qu'ils regardent. Lorsqu'ils allument la télévision, ils veulent tout ce qu'ils aiment au même endroit, de leurs créateurs préférés aux films à succès, en passant par le football. Et ils peuvent tout trouver sur YouTube», a ajouté Neal Mohan.