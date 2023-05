MARQUIS, Andrée Vaillancourt



À l'Hôpital Laval (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec), le 10 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Andrée Marquis, épouse de feu monsieur Jean-Denis Vaillancourt, fille de feu madame Anita Hudon et de feu monsieur Paul Marquis. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13 h.Elle laisse dans le deuil ses filles Josée (Troy Crosby) et Diane (Serge Fitzback); ses petits-enfants: Alixanne Moore (Anthony Bouchard), Ashley et Joshua Crosby (Daniyella Sritharanathan), Loan et Noakim Hu-Lai-Kune; ses arrière-petits-enfants : Philippe et Estelle Bouchard; ses frères : Pierre (Denise Harvey) et Jean (Marie-Claude Loignon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vaillancourt : René (Denise Déry), Louise (Guy Thivierge), Andrée (Yves Brousseau), Benoît (Linda Plante) et Luc, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr François Maltais et son équipe de la Clinique MPOC, le personnel soignant de l'étage de pneumologie de l'Hôpital Laval, ainsi que tout le personnel du Manoir de l'Ormière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.