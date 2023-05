3e lien: les excuses de la CAQ ne tiennent pas la route, constatent les partis d’opposition

Les nouvelles données de circulation qui tendent vers un retour à la normale sur les deux ponts à Québec démontrent que les excuses de la CAQ pour justifier l’abandon du troisième lien routier ne tiennent pas la route, constatent les partis d’opposition.

• À lire aussi: Québec: déjà presque autant de véhicules sur les ponts qu’avant la pandémie

Le Journal rapportait vendredi qu’au moment où Geneviève Guilbault confirmait le retrait du volet routier du projet de tunnel entre Québec et Lévis, en avril dernier, le nombre de véhicules qui circulaient chaque jour sur le pont Pierre-Laporte et le pont de Québec était de retour presque au même niveau qu’avant la pandémie.

Sur le pont Pierre-Laporte, l’écart entre la moyenne mensuelle mesurée en avril 2023 et celle enregistrée à la même période, en 2019, avant la COVID-19, est d’à peine 6500 véhicules. Les données des quatre premiers mois de l’année 2023 démontrent une croissance d’environ 5000 véhicules additionnels, d’un mois à l’autre.

Sur le pont de Québec, il n’a fallu que quelques semaines après la fin des mesures sanitaires pour que le débit mesuré en avril 2022 revienne sensiblement au même que celui d’avril 2019.

« La principale raison [invoquée par le gouvernement Legault] pour justifier la volte-face était soi-disant l’achalandage. Aujourd’hui, les faits démontrent que ça ne tient pas la route», a commenté le chef libéral par intérim, Marc Tanguay.

«Une promesse bidon»

«Le gouvernement de François Legault n’est pas fiable, a répété M. Tanguay. Pendant 5 ans, la CAQ a roulé dans la farine les gens de Québec et de Chaudière-Appalaches avec une promesse bidon. [...] Même dans leurs excuses, ils sont brouillons. La CAQ au pouvoir jusqu’en 2026, mon Dieu que ça va être long!»

«L’excuse donnée par la CAQ pour justifier l’abandon de son troisième lien, c’était du pipeau, et aujourd’hui, c’est clair pour tout le monde», a réagi de son côté le député solidaire Etienne Grandmont.

Selon lui, il ne faut pas se surprendre de la remontée de l’achalandage sur les ponts avec la fin de la pandémie. «Ce n’est certainement pas étranger au fait que le gouvernement ne fait rien pour fiabiliser le service de traversiers entre Québec et Lévis», déplore le porte-parole de Québec solidaire en matière de Transports.

«Ce dont on a besoin dans la région, c’est une ministre des Transports qui arrête d’improviser et qui commence à travailler avec les experts pour améliorer l’offre de transport durable», souhaite M. Grandmont.

Des prétextes

Son vis-à-vis péquiste, Joël Arseneau, abonde dans le même sens. «Les gens qui ont abandonné le traversier ne sont pas tous en télétravail 5 jours par semaine», a rappelé le député des Îles-de-la-Madeleine. Il n’est pas surpris non plus des nouvelles données de circulation, d’autant plus que les propres études de la ministre des Transports mentionnent que la situation postpandémique sera connue dans un an ou deux, a-t-il rappelé.

«Le temps de parcours a probablement lui aussi augmenté», croit M. Arseneau, qui reproche au gouvernement caquiste de refuser d’admettre que sa promesse phare d’un troisième lien routier était «un mauvais projet» dès le départ.

«On a utilisé des prétextes pour se débarrasser d’un boulet sur un projet qui était irréaliste», considère le porte-parole du Parti Québécois en matière de transports.