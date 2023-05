RICHARD, Annette



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 mai 2023 à l'âge de, est décédée dame Annette Richard, fille de feu dame Annie Fournier et de feu monsieur Wilfrid Richard. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle est allée rejoindre ses six frères et son unique soeur : feu Lionel, feu Léonard, feu Lauréat, feu Georgette, feu Laval, feu Louis et feu Jean-Pierre Richard. Sont affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). Un immense merci à l'ensemble du personnel de la Résidence Marcelle-Mallet à Cap-Saint-Ignace, particulièrement à Rose-Hélène Caron et Solange Thériault pour leur présence et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Marcelle-Mallet, 91, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairemercredi jour des funérailles à compter de 9h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :