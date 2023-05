Puissant séisme au large de la Nouvelle-Calédonie, l'alerte au tsunami levée

Un puissant séisme de magnitude 7,7 s'est produit vendredi dans l'océan Pacifique à quelque 300 km au sud-est de la Nouvelle-Calédonie, où le littoral a été évacué par précaution en raison d'une alerte au tsunami, qui a ensuite été levée, selon la sécurité civile.

Le tremblement de terre a été détecté vers 14 h locales (3 h GMT) à une profondeur de 37 km et à 333,8 km des côtes calédoniennes, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

Par sa puissance, la secousse a immédiatement suscité des inquiétudes de raz-de-marée sur les côtes de Nouvelle-Calédonie mais aussi de certaines zones côtières du Vanuatu.

«Les premières vagues sont arrivées à Maré et à l'île des Pins mais elles n'ont pas dépassé 50 centimètres. Il y a lieu de penser que cela n'ira pas au-delà», a déclaré le colonel Frédéric Marchi-Leccia, le directeur de la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie.

Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC), basé à Honolulu, avait d'abord estimé qu'un raz-de-marée était «possible» dans un rayon de 1000 km autour de l'épicentre, avant de lever l'alerte une heure plus tard.

Des vagues de tsunami d'un à trois mètres au-dessus de la marée sont possibles le long de certaines zones côtières de Vanuatu, avait mis en garde le centre.

En Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre et les pompiers ont ordonné l'évacuation de l'ensemble du littoral, en particulier des plages en ce début d'après-midi.

Les sirènes anti-tsunami ont été déclenchées et la population a été invitée à s'éloigner des côtes, avait prévenu à la radio le colonel Marchi-Leccia.

Avant la levée de l'alerte tsunami, le directeur de la Sécurité civile avait exhorté à «rester à distance de la mer et à gagner un point en hauteur», se félicitant ensuite que la population ait respecté «les consignes».

Le PTWC avait également mis en garde contre la possibilité de vagues de tsunami plus petites, de 0,3 à 1,0 mètre, en Nouvelle-Calédonie, à Fidji, à Kiribati et en Nouvelle-Zélande.

«Hyper impressionnant»

«Nous étions au 14ème étage. On était sur le canapé en train de regarder tranquillement la télé, on finissait de déjeuner et puis ça a tremblé pendant quelques secondes. C’était hyper impressionnant. On est descendu, tout le monde est descendu», a déclaré à la radio Nouvelle Calédonie Première, un habitant de Nouméa dont le nom n’a pas été révélé.

«On n'a pas réfléchi, on a appelé ceux qui étaient dans la maison, on est allé chercher ma belle-sœur et tout de suite on est venu sur les hauteurs», a raconté aussi Anne-Laure, une habitante du quartier de Magenta à Nouméa.

Un journaliste de Nouvelle-Calédonie a indiqué «avoir ressenti une forte secousse pendant au moins 15 à 20 secondes».

La secousse a notamment été ressentie à Lifou aux îles Loyauté.

L'activité sismique est fréquente dans la «Ceinture de feu» du Pacifique où entrent en collision les plaques tectoniques.