Anniversaire de la Taverne Jos. Dion: 90 ans d'anecdotes... et de secrets bien gardés

Au fil de neuf décennies, la Taverne Jos. Dion a cumulé les anecdotes peu communes et gardé cachés bien des secrets qui en feraient sourciller plus d’un aujourd’hui. L’un des propriétaires nous propose une incursion dans les coulisses encore jamais visitées de la taverne.

L’endroit mythique, qui est également la plus vieille taverne en Amérique du Nord, a ouvert ses portes en 1933 dans le quartier Saint-Sauveur et porte le nom de son premier propriétaire, Jos Dion.

«C’était tout un personnage», laisse tomber Mathieu Castilloux, copropriétaire de l’endroit avec Jonathan Delarosbil depuis 2005.

Alors représentant pour une brasserie, M. Castilloux dit être tombé amoureux de l’endroit. En achetant la taverne, il était loin de se douter qu’elle avait autant d’histoire.

«Dans le sous-sol en bas, il y avait des combats de coqs et de chiens. Personne ne sait ça. C’est un sous-sol caché, explique-t-il. On l’a su deux ou trois ans après avoir acheté la taverne. Il y a une trappe l’autre côté et les clients descendaient.»

Catherine Bouchard

Catherine Bouchard

Pendant des années, la taverne était divisée en classes sociales, avoue, encore surpris, M. Castilloux.

«Dans un coin, il y avait les riches du quartier, à côté, c’était le monde normal [classe ouvrière] et à l’autre bout, c’était les pauvres», poursuit-il, précisant que cette division s’est pratiquée jusque dans les années 80.

Des femmes qui font réagir

Les femmes ont été admises dans les tavernes en 1986. Une situation qui a fort déplu à la famille Dion, à point tel qu'elle a songé à fermer l’endroit. C’est uniquement deux ans plus tard que la première femme, Charlotte Paquet, y a mis les pieds. C’était le 4 novembre 1988.

En signe de mécontentement envers la gent féminine, la famille Dion a couronné le cadre de porte de la toilette des femmes d’un derrière de chevreuil, et celles des hommes, avec la tête du chevreuil. Les nouveaux propriétaires ont laissé le tout ainsi. Si cette scène peut en faire réagir plusieurs aujourd’hui, reste qu’«elle fait partie de son histoire», note M. Castilloux.

Catherine Bouchard

Mais les femmes ont su faire un pied de nez à ce fameux derrière. Le plus gros concours de boisson qu’il y a eu entre les clients chez Jos. Dion, c’est une femme qui l’a gagné. C’était au début des années 90 et elle s’appelait Diane Vaillancourt.

«Elle a bu 82 verres de bière dans la journée. Il y a un gars qui la relançait tout le temps. Ils se sont relancés toute la journée. Lui, il s’appelait Gilles Vaillancourt, mais ils n’avaient aucun lien de parenté. Je ne sais pas combien de bières il a bues, mais je sais qu’il a abdiqué», raconte le propriétaire.

Un dernier chèque

Il souligne également que l’ancienne mairesse Andrée Boucher y a tenu son dernier débat.

Finalement, M. Castilloux se rappelle le début de retraite très festif d’un fonctionnaire qui était un bon client.

«Il est arrivé avec son dernier chèque de paie, l’a épinglé au mur, a ouvert un bill et a demandé à boire pour lui et ses amis jusqu’à ce que le chèque soit passé, un peu plus de 2000$», termine-t-il.