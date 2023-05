Le groupe britannique Blur annonce son premier album en huit ans

Blur a annoncé la sortie de son neuvième album studio, «The Ballad of Darren», pour le mois de juillet.

Ce disque est le premier du groupe britannique depuis huit ans, après la sortie de «The Magic Whip», en 2015. L'album comprend 10 nouveaux titres, dont le premier single, «The Narcissist», est déjà disponible.

«C'est un disque en contrecoup, une réflexion et un commentaire sur notre situation actuelle», a déclaré Damon Albarn, leader du groupe, dans un communiqué obtenu par Pitchfork.

Le guitariste Graham Coxon a ajouté: «plus nous devenons vieux et fous, plus nous avons besoin que ce que nous jouons soit chargé de la bonne émotion et de la bonne intention. Parfois, un simple riff ne suffit pas.»

Le bassiste Alex James a ajouté: «pour qu'une relation à long terme ait un sens, il faut pouvoir se surprendre les uns les autres, et c'est ce que nous continuons à faire.»

Formé à Londres en 1988, le groupe - composé d'Alex James, Damon Albarn, Graham Coxon et Dave Rowntree - s'est mis en pause en 2015 avant d'annoncer sa reformation l'année dernière.

Blur a prévu un concert le 20 mai pour promouvoir ce nouvel album, dans leur ville natale de Colchester, dans l'Essex, au Colchester Arts Centre. Le groupe doit également donner deux concerts au stade de Wembley au mois de juillet et participer au festival Primavera Sound de Barcelone, ainsi qu'au Festival de Beauregard et aux Vieilles Charrues en France.

La sortie de «The Ballad of Darren» est prévue pour le 21 juillet sur Parlophone.