«C'est la pire façon de perdre» - Rod Brind’Amour

Les Hurricanes de la Caroline ont tout donné lors du premier match de la finale de l’Association de l’Est contre les Panthers de la Floride, jeudi et vendredi, et en dépit de la défaite, ils n’ont pas l’intention de céder au désespoir.

Ayant vu Matthew Tkachuk procurer un gain de 3 à 2 en quatrième prolongation à l’adversaire, l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind'amour, se dit très déçu du résultat final, tout en ayant confiance de voir son équipe rebondir durant la deuxième partie de la série qui se tiendra à Raleigh samedi, 20 h, sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

«C'est la pire façon de perdre. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais ce n'est qu'une partie. À la fin de la journée, c'est seulement un duel», a-t-il mentionné, tel que rapporté par le quotidien «The Herald Sun».

Le capitaine des «Canes», Jordan Staal s'attend donc à ce que les prochains matchs de cette série soient disputés à vive allure, comme ce fut le cas dans le marathon de 139 min 47 s, le plus long de l’histoire des Hurricanes en éliminatoires.

«J'ai trouvé que c'était toute une bataille! Ce sera ainsi à chaque soir contre cette équipe [en parlant des Panthers de la Floride]. C'est le hockey des séries et je ne suis pas surpris de la tournure des événements. Nous devons nous ressaisir et nous en inspirer pour la prochaine joute», a déclaré Staal.

L'apport de Frederik Andersen

Le gardien de la Caroline Frederik Andersen a été efficace dans la défaite. Le Danois a repoussé 57 des 60 tirs qu’il a reçus, ce qui augure bien pour la suite de la série.

«Il a été excellent. Ils ont eu beaucoup d'occasions de marquer. Il nous a gardés en place et nous a donné une chance», a estimé Brind'Amour.

L’attaquant Martin Necas a d’ailleurs salué le travail de son portier ainsi que celui des Panthers Sergei Bobrovsky.

«Oui, Bobrovsky a été bon, mais Freddie [Andersen] aussi. Les deux gardiens ont très bien joué. Ils [les Panthers de la Floride] ont marqué un beau but à la fin. Nous devons entrer un peu plus dans le jeu, tirer davantage dans la congestion et mieux faire circuler la rondelle», a-t-il souligné.