Deux fois plus d'employés dans les maisons des aînés que dans les CHSLD

Il y aura jusqu’à deux fois plus d’employés dans les maisons des aînés du Québec que dans les vétustes CHSLD, prévoient les ratios du gouvernement, même si les deux services sont publics et s’adressent à la même clientèle vulnérable.

Le Journal a obtenu la grille de recommandations de la Direction nationale des soins et des services infirmiers, datée de décembre 2021, qui suggère des ratios plus avantageux pour les maisons des aînés (MDA) que dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

La différence est frappante pour les infirmières auxiliaires: elles seront responsables d’un maximum de 12 résidents de jour ou de soir dans une MDA. En CHSLD, le ratio grimpe jusqu’à 32 résidents (voir tableau).

Par ailleurs, une infirmière de nuit dans une MDA doit avoir 72 résidents ou moins à sa charge. En CHSLD? Ce chiffre grimpe à 96, et dépasse même parfois cette norme.

Deux classes d’hébergement

«Je suis estomaqué, s’insurge Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades. C’est un système à deux vitesses. [...] Ça veut dire qu’il y a comme deux classes de gens hébergés.»

En raison d’une «organisation des soins adaptée aux habitudes des résidents, dont l’administration des médicaments à horaire personnalisé, le nombre d’infirmières auxiliaires de soir est plus élevé qu’en CHSLD régulier», indique le document ministériel.

Consultée par le gouvernement pour le projet des MDA, la Communauté de pratique sur les soins à l’aîné en centre d’hébergement (affiliée à l’Université Laval), dénonce cette iniquité.

«En plus de bénéficier d’un environnement mieux adapté à leur condition, les résidents des MDA seront aussi accompagnés par un plus grand nombre de soignants», lit-on dans un document de l'université publié mardi dernier.

Or, la clientèle est «quasi identique», lit-on. Selon Philippe Voyer, responsable du groupe, cet écart rend plusieurs personnes «inconfortables».

«On est au courant depuis longtemps. On attendait que des MDA ouvrent pour voir si ça allait se concrétiser, dit-il. Je ne suis pas capable de défendre ces choix-là.»

À ce jour, seulement quatre MDA ont ouvert leurs portes (Sherbrooke, Thetford Mines, Lévis, Rivière-du-Loup). Au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, la direction confirme qu'elle applique des ratios distincts.

Comme une loterie

«Il y a vraiment de meilleurs ratios, constate aussi Stéphanie Goulet, présidente par intérim du syndicat des infirmières de l’Estrie (FIQ), à propos de la MDA. Qui va gagner à la loterie pour aller dans ces endroits-là? C’est totalement inéquitable envers la population.»

À la MDA de Rivière-du-Loup, l’infirmière de nuit s’occupe de 60 patients. Au CHSLD de Rimouski, c’est presque le double (112), montrent des documents obtenus grâce à l’accès à l’information.

Selon la Communauté de pratique, les ratios en CHSLD devraient être majorés comme en MDA, qui sont mieux adaptés. En plus, les CHSLD sont moins bien équipés en ce qui a trait aux technologies, à l'air climatisé et aux espaces adaptés.

«Nos CHSLD vont se vider pour aller dans les MDA, on va jouer à la chaise musicale, croit Julie Daigneault, présidente du syndicat des infirmières des Laurentides (FIQ). Ça prend des meilleurs ratios partout au Québec.»

En février dernier, la ministre des Aînés, Sonia Bélanger, confirmait que les mécanismes d’accès aux CHSLD et aux MDA sont pourtant les mêmes.

Des ratios dépassés et dangereux

Des infirmières sont responsables de plus de 100 patients la nuit dans certains CHSLD publics, un ratio complètement dépassé et dangereux, déplorent des employés.

«C’est inacceptable, il faut que ça change le plus vite possible, insiste Julie Daigneault, présidente du syndicat local des infirmières dans les Laurentides (FIQ). C’en est dangereux, ce n’est pas vrai que les patients dorment la nuit!»

Les ratios en place dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) prévoient qu’une infirmière de nuit ne doit pas avoir plus de 96 résidents à sa charge.

Plus de 100 résidents

Or, dans plusieurs résidences des Laurentides, certaines s’occupent de plus 100 usagers, montrent des données obtenues via la Loi sur l'accès à l’information. Au CHSLD de Rimouski, l’infirmière de nuit à même 112 résidents à sa charge.

Souvent, les employées se promènent sur plusieurs étages et doivent intervenir pour toutes sortes d’urgences (chutes, douleurs, malaises).

«C’est un roulement infernal avec un stress incroyable», avoue Mme Daigneault.

Voilà près de 20 ans (2004) que Philippe Voyer, professeur en sciences infirmières à l’Université Laval, a élaboré des ratios sécuritaires pour les CHSLD. Depuis quelques années, les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) s’efforcent de les respecter.

Mais ces barèmes ne sont plus sécuritaires pour répondre à la clientèle.

«Ce n’est plus adéquat du tout, avoue lui-même M. Voyer. Avec la lourdeur de la clientèle, l’échelle n’est plus à jour.»

Sur la Côte-Nord, certaines résidences n’ont même pas d’infirmières sur place la nuit. L’infirmière auxiliaire, qui ne peut pas évaluer un patient qui serait tombé, doit donc appeler du renfort au besoin.

Une infirmière en tout temps?

«Dans le monde idéal, il faudrait avoir une infirmière sur chaque quart de travail minimalement», avoue Karine Ouellet Moreau, présidente du syndicat local des infirmières (CSQ) sur la Côte-Nord.

Selon M. Voyer, les ratios devraient être davantage adaptés en fonction de la clientèle et s’ajuster au fur et à mesure que les besoins évoluent.

«Les ratios statiques sont dépassés comme mode de fonctionnement», croit le spécialiste.