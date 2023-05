Ed Sheeran mal à l'aise de regarder la série documentaire sur sa vie

Ed Sheeran n'a aucune envie de regarder en entier la nouvelle série documentaire qui lui est consacrée.

Dans une récente interview pour Extra, le chanteur de Shape of You a reconnu qu'il se sentait mal à l'aise à l'idée de regarder la moindre séquence de The Sum of It All. « C'est inconfortable pour moi de la regarder, je ne me suis pas vraiment assis, genre, pour tout regarder d'un trait, a-t-il déclaré en riant. J'espère que les autres trouveront ça plus amusant que moi. »

Dans son interview, il a également indiqué être surpris par certains éléments du projet. « Je n'avais pas vraiment réalisé qu'ils produisaient un documentaire sur le deuil et la santé mentale, je pensais qu'on faisait un documentaire sur mon album, puis je l'ai vu et je me suis dit : "Oh, OK, cool" », a-t-il poursuivi.

The Sum of It All, qui est maintenant disponible en streaming sur Disney+, est une série émouvante en quatre parties qui documente les hauts et les bas de la vie du chanteur britannique.

Récemment, la star de 32 ans a également sorti son sixième album studio, Subtract, qui est maintenant l'album le plus vendu de 2023 au Royaume-Uni.