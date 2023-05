Éducation: les enseignants veulent se faire entendre partout

Alors qu’un premier syndicat d’enseignants a donné le feu vert à une grève générale illimitée pour l’automne, les professeurs continuent de se mobiliser pour livrer leur message au gouvernement Legault.

• À lire aussi: Négociations entre les profs et Québec: un premier syndicat vote pour la grève générale illimitée

Jeudi, ils étaient plusieurs à attendre à l’extérieur le passage du premier ministre François Legault en visite à la polyvalente de Saint-Georges.

Parmi leurs revendications, les enseignants veulent notamment sensibiliser les élus aux problèmes découlant de la composition des groupes.

« On a remis un document qui parle de la composition des classes. C’est un enjeu important de la négociation », ont-ils affirmé.

« J’aurais aimé lui dire un mot aussi sur le projet de loi 23. Ce n’est pas quelque chose qui va améliorer ni la réussite ni l’attraction-rétention dans les écoles du Québec. À l’automne, des gens non légalement qualifiés, il va y en avoir encore plus », a également mentionné Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC).

« Le feu est pris »

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a aussi annoncé récemment que Les quelque 7000 enseignants admissibles à la retraite qui acceptent de rester en poste à temps plein durant la prochaine année scolaire recevront un chèque de 12 000 $.

« Quand on voit un gouvernement qui offre 12 000 $ pour rester en poste, ils ne savent plus quoi faire. Le feu est pris et on sort les dollars », a précisé M. Loubier en compagnie de quelques collègues.

Des efforts pour les salaires

À l’intérieur de la polyvalente, François Legault a défendu son ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Le ministre Drainville s’est excusé jeudi pour son commentaire sur le salaire des enseignants, assurant qu’il ne voulait surtout pas suggérer que les profs sont moins importants que les députés.

« Je connais Bernard depuis assez longtemps pour savoir qu’il n’a jamais voulu dire qu’il y en a un qui est meilleur que l’autre, c’est différent. On a besoin d’enseignants bien payés. Il n’y pas un gouvernement qui en a fait plus que nous pour les enseignants. On a augmenté les salaires jusqu’à 18 % », a-t-il dit.