Erreurs à éviter dans une succession

Bonjour, Louise. Je t’appelle par ton prénom parce que je te connais depuis Rue des Pignons. Je t’écris pour te parler de quelque chose qui me préoccupe beaucoup ces temps-ci : mon testament. Veuve depuis dix ans, c’est moi qui ai hérité des biens que nous avions accumulés ensemble, mon mari et moi. Ce fut donc facile de procéder à la succession, puisque son testament était fait et que rien n’est venu compliquer sa réalisation, si ce n’est que mon fils m’a fait savoir qu’il aurait aimé que mon mari lui laisse un peu d’argent, conscient qu’il était de ses difficultés financières.

Bien sûr, il me disait ça pour que je lui refile les quelques centaines de billets qu’il affirmait que son père lui avait promis avant de mourir, mais je n’ai pas flanché grâce au soutien de mes deux filles. Dans les mois qui ont suivi le départ de son père, il m’a talonné pour que je le nomme exécuteur testamentaire dans mon propre testament. Je ne l’ai pas fait, car de mes trois enfants, c’est celui qui est le moins fiable dans les affaires d’argent.

Avec mon notaire, on a décidé que cette tâche reviendrait à ma fille aînée. Comme mon mari avait déjà aidé financièrement notre fils sans que jamais il ne lui remette l’argent, comme promis, j’ai décidé de donner un peu plus à mes filles pour compenser, afin que justice leur soit faite à l’une et l’autre.

Vous ne me croirez pas, mais mon fils passe son temps à me demander de le laisser voir mon testament. Je le soupçonne même de fouiller dans la maison quand il vient pour le trouver, et ça m’énerve. Pensez-vous que je devrais réviser mes affaires pour éviter que ma fille ait du trouble avec lui ?

Mère un peu mêlée

Si ce que vous avez décidé en pleine conscience a été fait dans un souci de justice, pourquoi le changeriez-vous ? Et pour mettre un terme à la volonté de votre fils de lire votre testament, laissez toutes les copies chez votre notaire. Il ne vous restera qu’à indiquer ses coordonnées à votre exécutrice. Si ce n’est pas déjà fait, il importe de rédiger un mandat en cas d’inaptitude pour être totalement blindée.