Festival de Cannes: le nouveau film Indiana Jones ne fait pas l’unanimité auprès des critiques

Décrit tantôt comme «une perte de temps», tantôt comme «un formidable voyage à sensations fortes», le cinquième film de la saga Indiana Jones a reçu un accueil partagé dans la presse internationale, au lendemain de sa première mondiale sur la Croisette.

Un des événements les plus attendus du Festival de Cannes, cette année, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée a été projeté jeudi soir en présence d’Harrison Ford (qui a été honoré par la même occasion) et des autres vedettes du film réalisé par James Mangold (Logan, Le Mans 66).

Si ce cinquième et ultime volet de la populaire saga lancée par Steven Spielberg en 1981 a convaincu plusieurs critiques, il n’a toutefois pas fait l’unanimité auprès de la presse internationale.

«Indiana Jones a toujours la même classe», s’est réjoui le réputé critique du journal britannique The Guardian, Peter Bradshaw, visiblement séduit par la fibre nostalgique de ce nouvel opus.

«Ce nouveau film a de l’entrain, du plaisir et de l’ingéniosité narrative que le volet précédent [Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal] n’avait pas vraiment, ajoute le journaliste.

Le journal The Independant a aussi été charmé par le nouveau film de la saga, le décrivant comme «une série de poursuites et de combats liés par des rebondissements toujours plus improbables les uns que les autres».

«L’action est souvent mise en scène de manière très inventive. James Mangold, qui a remplacé Steven Spielberg, impose un rythme effréné».

Trop prudent

Le magazine Variety n’a pas été particulièrement emballé par ce dernier tour de piste du célèbre archéologue, soulignant que Indiana Jones et le Cadran de la Destinée «exploite le filon nostalgique sans proposer un spectacle excitant».

Le site spécialisé Indiewire a été encore plus sévère en déplorant que la nouvelle proposition de James Mangold soit «une perte de temps presque complète»

«Un film vide qui n’existe que pour satisfaire les fans qui le réclamaient depuis 15 ans. Le Cadran de la Destinée est un film tellement prudent que même son héros de 80 ans ne semble jamais y être en danger», écrit le critique du Indiewire.

Du côté de la presse française, le nouvel Indiana Jones a été bien accueilli dans l’ensemble.

Selon le magazine Le Point, «le 5e film de la saga rachète en partie la déception du précédent et le mythe vieillissant retrouve des couleurs».

Même son de cloche du côté du Figaro: «ce cinquième et dernier film, vif et enlevé, clôt de brillante manière une saga légendaire», a fait valoir le quotidien.

Enfin, le journal Libération a adoré le film, tout comme Le Parisien qui le qualifie de «spectaculaire, drôle et très enlevé».

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée prendra l’affiche au Québec le 30 juin.