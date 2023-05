Fondation Maison Dauphine: l’art au profit des jeunes de la rue de Québec!

Pour une troisième année, la Fondation Maison Dauphine, en collaboration avec Desjardins Caisse de Québec, présente son évènement-bénéfice printanier sous forme d’Encan d’Art Virtuel. Les enchères se terminent le dimanche 21 mai 2023 à 19h00. Plus de 100 œuvres sont offertes et réalisées par une soixantaine d’artistes connus et émergents. Le public peut aussi miser sur des lots de billets d’avion offerts par la Fondation Air Canada, du matériel d’artiste, gracieuseté de DeSerres, et bien plus. Cette vitrine virtuelle est un point de rencontre pour les amateurs d’art qui unissent leur passion au profit des jeunes dans le besoin.

►Pour participer, visitez ladauphine.org.